Türk Yahudi Toplumu’nun #6subat #deprem Mesajı Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu

SERDAR KORUCU

Türk Yahudi Toplumu’nun Maraş merkezli iki depremin yıl dönümünde paylaştığı mesaja çok sayıda yanıt geldi. Paylaşımlar arasında antisemit içerikliler de vardı.

Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde saat 04.17 ve 13.24’te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde resmi kayıtlara göre 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremler çok sayıda şehirde yıkıma yol açtı.

İki depremin yıl dönümünde Türk Yahudi Toplumu, sosyal paylaşım platformundaki resmi hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajda “Acısını hala yüreklerimizde taşıdığımız 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden tüm canları saygıyla anıyoruz” ifadeleri kullanıldı. O mesaja gelen yanıtlar arasında antisemit içerikliler de bulunuyordu.

https://www.avlaremoz.com/2024/02/08/turk-yahudi-toplumunun-6subat-deprem-mesaji-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/