Papa Francesco: Başkalarını sömüren bir iş insanını kutsayınca kimse şoke olmuyor ama bir eşcinseli kutsarsam oluyorlar, bu ikiyüzlülük

Övgü Pınar

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, eşcinsel çiftlerin de kilisede kutsanmasına izin vermesine gelen tepkileri, “Başkalarını sömüren bir iş insanını kutsasam kimse şoke olmuyor ama bir eşcinseli kutsarsam oluyorlar. Bu ikiyüzlülük!” sözleriyle yanıtladı.

Katolik öğretisi, evliliğin yalnızca bir erkek ile kadın arasında olabileceğini savunsa da Papa Francesco geçen yıl sonunda eşcinsel çiftlerin de kutsanmasına onay veren bir belge yayımlamıştı.

Eski Engizisyon’un devamı niteliğindeki İnanç Doktrini Departmanı tarafından yayımlanan belgede, eşcinsel çiftlerin de kilisede kutsanmasına resmi olarak onay veriliyordu.

Bu kutsamanın bireylere yönelik olduğu, eşcinsel birlikteliklerini onaylamak anlamına gelmediği de vurgulanıyordu.

Uzun süredir bu yönde resmi bir karar talebinde bulunan birçok Avrupa ülkesindeki kilise yöneticileri belgeyi olumlu karşılarken, kilisenin muhafazakar kanadından bu açılıma büyük tepki gelmişti.

Afrika’daki piskoposlar topluca isyan ederek kararı uygulamayacaklarını duyurdu.

Muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden, İnanç Doktrini Departmanı’nın önceki başkanı Kardinal Gerhard Ludwig Müller de “Yaratılışa ters düşen bir gerçekliğin kutsanması yalnızca imkansız değil aynı zamanda küfürdür” dedi.

Papa, bugün Katolik yayın organı Credere dergisinde yayımlanan söyleşisinde bu tepkilerle ilgili soruları da yanıtladı.

Tepki çeken “Fiducia supplicans” isimli belgenin amacını herkese kucak açmak olarak açıklayan Papa şunları söyledi:

“En ağır günahlar, ‘meleksi’ bir görünümle gizlenenlerdir. Başkalarını sömüren bir iş insanını kutsasam kimse şoke olmuyor, ki bu çok ciddi bir günahtır. Ama bir eşcinseli kutsarsam şoke oluyorlar… Bu ikiyüzlülüktür! Hepimiz birbirimize saygı duymalıyız. Herkes!”

Öte yandan Papa, “eşcinsel evliliklerini” değil, “birbirini seven iki kişiyi” kutsamaktan bahsettiğini de vurguladı.

Papa Francesco geçen yaz Portekiz’in başkenti Lizbon’da gençlere hitap ederken, kilisenin herkese açık olması gerektiğini “Herkes, herkes, herkes” diyerek dile getirmişti.

Geçmişte de inançlı LGBT Katoliklerin dışlanmaması yönünde mesajlar veren Papa, bugünkü söyleşisinde de bu mesajını tekrarladı:

“Günah çıkarma sırasında bu gibi durumlarla karşılaştığımda eşcinsellere ve yeniden evlenmiş olanlara hep dua ediyorum, onları kutsuyorum. Kutsanma hiç kimseden esirgenmemelidir. Herkes, herkes, herkes.”

https://www.bbc.com/turkce/articles/cy0mr153ldno?at_ptr_name=twitter&at_campaign=Social_Flow&at_link_origin=bbcturkce&at_link_type=web_link&at_campaign_type=owned&at_bbc_team=editorial&at_medium=social&at_link_id=0A73A0E0-C726-11EE-AE96-C41E423A1DFE&at_format=link