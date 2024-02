Katedralin Yıkıntıları Arasında Anma Ayini

6 Şubat’ta yaşanan büyük ve yıkıcı depremin yıldönümünde, depremde yıkılan İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Katedrali’nde, ‘Anma Ayini’ gerçekleştirildi.

Kilisenin yıkıntıları arasında başlayan ayinde, mumlar yakıldı dualar edildi. Anma Ayinini Kilise Pederi Dariousz Dogondke yönetti.

Ayinin başlangıcında konuşan ve yaşanan felaketin büyüklüğünden söz eden Caritas Anadolu Müdürü Can Farhad Sadredin, bu büyük felaketin üstesinden sevgi ve dayanışma ile gelindiğini kaydetti.

Yaşanan bu felaketin güzel şeyler doğurduğunu ifade eden Sadredin “Bugün, yaşadığımız yıkıcı depremin yıldönümü. Deprem büyük bir felaket olduğu halde, insanların büyük kalbi bu felaketi iyi ve güzel bir şeye çevirdi. Tam bir paylaşma ve yardımlaşma sebebi oldu.

Bu depremde çok sevdiğimiz insanları kaybettik. Çok sevdiğimiz insanlar büyük bir şekilde zarar gördüler ama sevgi her şeyin üstünde, her şeyden daha güçlü bir şekilde hepimizi ileri doğru itti ve bu şekilde hayatımıza devam ettik. Şimdi her şeyden önce bir dakikalığına tüm kaybettiğimiz sevdiklerimiz ve canlarımız için dua etmek istiyoruz” diye konuştu.

Bir dakikalık sessizliğin ardından mumlar yakıldı, yitirdiğimiz canların ruhları ve sağ kalan tüm depremzedelerin sağlıkları için dualar edildi.

Anma Ayini esnasında umutların asla tükenmemesi gerektiğini ifade eden Peder Dariousz Dogondke ise; “Ümidi olmayanların üzüntüsü içine düşmeyin! Mesih İsa’nın ölmüş ve dirilmiş olduğuna inandığımız gibi bu ümit verici sözlerle birbirinizi teselli ediniz, birbirinize kuvvet veriniz” şeklinde konuştu.

Yıkıntıların arasında edilen duaların ardından, Peder Dogondke ve arkasında cemaat üyeleri ellerinde mumlarla, şapele çevrilen kilise salonuna doğru yürüdü. Mumlar kilise içindeki Meryem Ana heykelinin önündeki tablaya yerleştirildi. Ayinde İncil’den bölümler okundu, deprem şehitleri için hep birlikte dualar edildi.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/katedralin-yikintilari-arasinda-anma-ayini/