İskenderun’da, Protokol Üyelerinden Ortodoks Kilisesine Taziye Ziyareti

Geçtiğimiz yıl yaşanan, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde hayatını kaybeden Hristiyan vatandaşlar için, felaketin yıldönümü olan 6 Şubat’ta İskenderun’da ‘Anma Ayini’ düzenlendi. İskenderun protokolü de ayin sonrasında gerçekleştirilen taziye kabulüne iştirak ederek Hristiyan cemaatinin acılarına ortak oldu.

İskenderun Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi’nde gerçekleştirilen Anma Ayini’ni, Kilise Pederleri Dimitri Yıldırım ve Yusuf Nicholas Papasoğlu birlikte yönettiler. Cemaatin yoğun katılım gösterdiği ayinin sonrasında ise kilise salonundaki Taziye Kabulüne protokol üyeleri de katılım sağladı.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek’in yanı sıra Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı SG Yarbay Onur Emir, İskenderun İlçe Başkanı Avukat Hüseyin Derin ve ilçe yöneticileri ile Belediye Başkan Adayı Avukat Mehmet Duduoğlu, Aziz Corç Kilisesi’ne gelerek, yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini ilettiler.

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur ve Yönetimi ile cemaat üyeleri tarafından karşılanan protokol üyeleri, bu zor günleri hep birlikte, kenetlenerek atlatılacağına olan inançlarını dile getirdiler.

Kilisede gerçekleştirilen Anma Töreni ve Taziye Kabulüne, depremde yıkılan Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi’nde görevli olan ve yıkıntı altında kalarak hayatını kaybeden Şehit Polis Memuru Faruk Özdemir’in ailesi de katıldı.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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