Ermenistan’ın basketbol takımı 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek

Ermenistan’ın çeşitli yaş gruplarından basketbol takımları EA-2024’te Azerbaycan ile karşılaşacaklar. Yarışmalar Temmuz ayında gerçekleşecek.

2024 Avrupa Basketbol Şampiyonası Almanya’nın Frayzing kentinde gerçekleştirilecek. Şampiyonanın kura çekimi yapıldı. Erkek takımları U16 (C kategorisi), U18 (C kategorisi), U20 (B kategorisi) ve kadın takımları U16, U18 (C kategorisi) rakiplerini duyurdu. Ayrıca Ermenistan kadın milli takımının rakipleri de belirlendi.

16 yaş altı erkek milli takım C kategorisinin B grubuna dahil edildi ve bu grupta Kosova, Cebelitarık ve San Marino milli takımlarıyla mücadele edecek. Maçlar 9-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Arnavutluk’un Dıraç kentinde yapılacak.

U18 milli takımı C kategorisinin B grubunda Moldova, Monako ve Azerbaycan milli takımlarıyla mücadele edecek. Maçlar 23-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Arnavutluk’un Elbasan kentinde yapılacak.

U20 milli takımı B kategorisinin C grubuna dahil edildi ve bu grupta İsveç, Macaristan, Ukrayna, Kosova ve Moldova milli takımlarıyla mücadele edecek. Maçlar 12-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında Romanya’nın Piteşti kentinde yapılacak.

U16 kadın milli takımı C kategorisinin A grubunda Gürcistan, Azerbaycan ve Kıbrıs milli takımlarıyla mücadele edecek. Maçlar 9-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Cebelitarık’ta yapılacak.

U18 kadın milli takımı C kategorisinin B grubunda Arnavutluk, Gürcistan ve Azerbaycan milli takımlarıyla mücadele edecek. Maçlar 23-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kosova’nın Priştine kentinde yapılacak.

Ermenistan kadın milli takımı Avrupa’nın küçük ülkeler şampiyonasının B grubunda Norveç, Arnavutluk ve Andorra milli takımlarıyla karşılaşacak. Şampiyona 25-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Kosova’nın Priştine kentinde gerçekleşecek.

