Caritas Anadolu’dan Gönüllü Destekçilere Liyakat Madalyası

Geçtiğimiz yıl yaşanan yıkıcı depremin yıldönümünde, felaketin hemen ardından İskenderun Katolik Kilisesi’nde Caritas Anadolu öncülüğünde gerçekleştirilen yardım faaliyetlerine maddi ve manevi destek olan gönüllülere ‘Liyakat Madalyası’ verildi.

Felaketin ilk dakikalarında kapılarını depremzedelere açan İskenderun Katolik Kilisesi, aylar boyunca Caritas Anadolu’nun lojistik merkezi şeklinde hizmet verdi.

Uluslararası bir yardım kuruluşu olan Caritas’ın Anadolu şubesi, uzun yıllardır ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarken, deprem sonrası yardımlarını arttırarak sürdürdü. Yaşanan felaket sonrası hızlı bir şekilde organize olarak Türkiye’nin pek çok bölgesinden ve yurtdışından gelen yardımları depremzedelere ulaştıran Caritas Anadolu’ya o dönemde pek çok gönüllü de maddi ve manevi destek verdi. Gönüllüler, özellikle ilk iki ay boyunca yardım faaliyetlerinde aktif rol aldılar.

Caritas yetkilileri, 6 Şubat felaketinin yıldönümünde, yitirilen canları anarken, büyük kıyamette ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan gönüllüleri de unutmadı.

Katolik Kilisesinde düzenlenen bir törenle gönüllüleri bir araya toplayan Caritas Anadolu, onlara ‘Liyakat Madalyası’ takdim ederken, o günlerin anısına, yıkılan kilisenin pencerelerinin camlarından küçük birer parça da armağan etti.

Törende kısa bir konuşma yapan Caritas Anadolu Müdürü Can Farhad Sadredin, zor günlerde eşsiz bir dayanışma örneği sergileyen tüm gönüllülere teşekkür etti.

Liyakat Madalyasını alan gönüllüler ise memnuniyetlerini dile getirirken, kilisenin kırılan pencerelerinden kendilerine verilen cam parçalarının da oldukça anlamlı olduğunu ifade ettiler.

Liyakat Madalyası verilen destekçilerin arasında İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, 27. Dönem Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile o dönemde İskenderun’da olan ve deprem sonrası yapılan yardımlarda özveriyle çalışan İtalyan Asıllı Arkeoloji Profesörü Enrico Tromba da yer aldı.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/caritas-anadoludan-gonullu-destekcilere-liyakat-madalyasi/