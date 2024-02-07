Renkli bir Ermeni – Güzellik yarışmaları dünya kraliçesi: Ruth Zakaryan

Ruth Zakaryan – Amerikalı bir model, ” Teen Miss USA 1983″ güzellik yarışmasının ilk kazananı.

Ermeni kökenli Amerikalı Ruth, 6 Şubat 1968’de New York’ta doğdu. Ardından, Ruth’un dikkat çekici görünümünü aktif bir şekilde sergilediği birkaç güzellik yarışması daha oldu.

Şaşırtıcı değil, çünkü Zakaryan’ın koyu, yoğun saçları, etkileyici gözleri ve büyüleyici gülümsemesi var.

Güzellikle yetinmeyip Ruth ayrıca bir oyuncu olarak kendini denedi, sinemada kendi adı altında değil, Devon Pierce takma adı altında rol aldı.

Zakaryan’ın parlak rolü – “Genç ve Cesur” dizisinde Diana Weston karakteri. Birçoğu bilmiyor ama o, seksenlerin ortasında ve “Santa Barbara” adlı ünlü dizide de Isabella Castillo rolünde yer aldı.

Şu anda Ruth Massachusetts eyaletinde yaşıyor. Onun da bir kızı var, Fiaba Zakaryan – o da harika bir güzelliğe sahip, ancak annesinin izinden gitmedi – güzellik yarışmaları onu hiç ilgilendirmiyordu. Fiaba psikolojiyi seçti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/07/Ermeni-Güzellik-yarışması-ABD-Ruth-Zakaryan/267655