Financial Times eski Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın kitabı en iyi politik ve ekonomi kitaplarından biri olarak tanıdı

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın yazdığı “The Small States Club” (“Küçük Devletler Kulübü”) adlı yeni çıkan kitap, Financial Times gazetesi tarafından politik ve ekonomik konularla ilgili en iyi yeni kitaplardan biri olarak tanındı.

Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanının ofis basın servisi, kitabında eski Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın, önemli başarılar elde eden küçük devletlere ve diğerlerine verebilecekleri derslere dikkat çektiğini belirtti.

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Armen Sarkisyan’ın kitabında “Kaynaklar güç ve itibar getirdiğinde, genellikle küçük coğrafi bölgelerde bulunan ülkeleri ‘büyük bir kıskançlıkla’ izlemeye kimsenin niyeti yoktur” deniliyor.

Ancak, karmaşık bir dünyada yönetim daha esnek olmalıdır. Gerçekten de, en büyük ekonomiler ekonomik, jeopolitik ve teknolojik değişikliklere nasıl tepki vereceklerini düşünürken, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, küçük devletlerin dayanıklılığı ve uyum yeteneği hakkında çekici ve çağdaş bir analiz sunuyor.

Financial Times, “Küçük Ülkeler Kulübü: Küçük, akıllı ülkelerin dünyayı nasıl kurtarabileceği” adlı kitapta, Sarkisyan’ın seyahatlerinden, görüşmelerinden ve diplomatik deneyiminden yararlanarak Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya, İrlanda ve Botsvana gibi farklı küçük ülkeleri incelediğini ve bu ülkelerin yeniden canlanma süreçlerini anlamaya çalıştığını belirtti.

Armen Sarkisyan’ın görüşüne göre, başarılı ülkelerin bileşenleri, güçlü bir kimlik duygusu, amacın farkında olma, etkili yönetim, stratejik ve pragmatik kararlar almak için katılan yetenekli liderlerdir. Sarkisyan, bunların tümü mevcut olduğunda, küçük devletlerin XXI. yüzyılın karmaşık zorluklarla daha akılcı bir şekilde başa çıkabileceğine inanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/07/Financial-Times-Ermenistan-Cumhurbaşkanı/267584