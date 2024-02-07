Ermenistan basketbol takımı yazın ABD’de dostluk turnuvasına katılacak

Ermenistan Basketbol Federasyonu’nun bildirdiğine göre, Ermenistan milli takımı 21-23 Haziran tarihlerinde Los Angeles’ta bir dostluk turnuvasına katılacak. Yarışacak ülkeler arasında İrlanda ve Guatemala var.

Diğer detaylar henüz bilinmiyor.

Ermenistan milli basketbol takımı, 2027 Dünya Şampiyonası’nın ilk ön eleme turuna 2024 Şubat ayında başlayacak. Alt grubu C’de, Ermenistan milli takımının rakipleri Avusturya ve Arnavutluk takımları olacak (22.02.2024 Avusturya-Ermenistan, 25.02.2024 Ermenistan-Arnavutluk, 24.11.2024 Ermenistan-Avusturya, 20.02.2025 Arnavutluk-Ermenistan).

Dünya Şampiyonası’nın ön eleme aşamasına 3 alt gruba dahil olan 10 takım katılıyor. Alt gruplarda birinci olan takımlar ve ikinci sırada en iyi sonucu alan takım bir sonraki tura katılma hakkı kazanacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/07/Ermenistan-basketbol-takımı-ABD/267660