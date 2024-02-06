Ermeni cemaatinden 6 Şubat klibi: Yaralarımızı birlikte saracağız

Türkiye’de yayın yapan Luys Medya, 6 Şubat depremleriyle ilgili klip yayınladı. Yayınlanan videoda “Yaralarımızı birlikte saracağız” mesajı verildi.
Deprem anlarının ve enkaz görüntülerinin yayımlandığı videoda, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II. Maşalyan, Gazeteci Adem Kuran, Eğitimci Satenik Nişan, Milletvekili Serkan Bayram, Operatör Doktor Aret Kamar, Sanatçı Fabyo Taşel, Futbolcu Amir Hatziahmetovic, İş İnsanı Laki Vingas, Prof. Dr. Arus Yumul, Koro Şefi Hagop Mamigonyan’ın sözlerine yer verildi, “Yaralarımızı birlikte saracağız” denildi.
https://video.haber7.com/video-galeri/262865-ermeni-cemaatinden-6-subat-klibi-yaralarimizi-birlikte-saracagiz
İlk yorum yapan siz olun