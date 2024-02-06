Azerbaycanlılar Artsakh’taki Vankasar kilisesindeki haçı kaldırdı

Azerbaycan sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, Artsakh Cumhuriyeti’nin Martakert bölgesindeki Vankasar kilisesinin haçının kaldırıldığı görülüyor.”Hayk Kültür Ombudsmanı” Hovik Avanesov, bu kilisenin de Azerbaycan’ın devlet propaganda makinesi tarafından ikiyüzlü olarak sunulduğu konusunda uyarıyor.

Avanesov, “Bu gerçek, Azerbaycan’ın işgal altındaki Artsakh’ta devlet düzeyinde kültürel soykırım yaptığını bir kez daha kanıtlıyor” dedi.

1954 tarihli Lahey Sözleşmesinin 4. maddesine atıfta bulunur; buna göre kültürel mirasa karşı her türlü vandalizm, hırsızlık, soygun, zimmete geçirme, düşmanlık ve misilleme eylemi yasaktır. 1954 tarihli Birinci Lahey Protokolüne göre işgal altındaki topraklarda kültürel veya manevi değerlerin yok edilmesi yasaktır.

Ombudsman şunları kaydetti: “Hatırlatmak gerekir ki, Lahey Uluslararası Adalet Divanı 7 Aralık 2021 yılında alınan karara göre Ermeni kiliselerine saygısızlıklar yapılması yasaklandı.

“Azerbaycan, Ermeni kültürel mirasına karşı gerçekleştirilen vandalizm ve saygısızlık eylemlerini önlemek ve cezalandırmak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür…”

AKPM’nin 2583 sayılı kararına göre ise Ermeni kültürel değerlerinin ve bunların Kafkas Arnavutlarına ait olduğu gerçeğinin inkar edilmesi bir “Azerbaycan kurgusu” olarak kabul edildi.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/06/Azerbaycanlılar-Artsakh-Vankasar-kilisesi/267528