Amerikalı şarkıcı, “Grammy” ödülünü ünlü Ermeni tasarımcı Khosrov’un tasarladığı elbiseyle sundu

“Grammy” Ödül Töreninde Amerikalı şarkıcı Dawn Richard Ermeni tasarımcı Khosrov’un bahar-yaz 2024 koleksiyonundan “Ağaç” adlı gece elbiseyi giydi.

Uzmanlar’a göre Dawn Richard’ın gece elbisesi bu yılın “Grammy” Ödül Töreninin en iyi elbiselerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ermeni tasarımcı, resmi sayfasından bu gece elbisesi hakkında şunları yazdı: “Benim Ermeni mirasının zengin tarihi modern bir duyarlılıkla birleştirerek yeni perspektif ve zevk oluşturduğunu.”

Hatırlanacağı üzere, Khosrov Los Angeles’ta doğdu ve büyüdü, bundan sonra Londra’ya taşıdı ve oradaki moda kolejinde okudu. Şimdi İtalya’da yaşıyor.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/06/Grammy-ödülünü-ünlü-Ermeni-tasarımcı-Khosrov/267496