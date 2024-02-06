6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına Vatikan Bahçeleri’ne ağaç dikildi

Türkiye’de geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına, Vatikan Bahçeleri’ne bir zeytin ağacı dikildi.

“Asrın felaketi”nde yaşamını yitirenler, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş’ın girişimiyle Vatikan’da da anıldı.

Ulutaş ve büyükelçilik yetkilileri, hayatını kaybedenler ve Vatikan’a depremin ardından gösterdiği dayanışması için bir zeytin ağacını Vatikan Bahçeleri’ne dikti.

Büyükelçi Ulutaş, ağaç dikim töreni sonrasında AA muhabirine, “6 Şubat depremlerinin acısı devam ediyor. Çok sayıda can yitirdik maalesef. Yeniden yapılanma süreçleri devam ediyor.” dedi.

Ulutaş, bugün Vatikan Bahçeleri’ne diktikleri ağacın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Biz bugün burada, Vatikan Bahçeleri’nde bir zeytin ağacıyla yitirdiğimiz canları anmak istedik. Ayrıca bu süreçte uluslararası dayanışmanın birçok farklı örneğini gördük. Vatikan Şehir Devleti de bunun bir örneğiydi. Bir teşekkür mahiyetinde de Vatikan Bahçeleri’ne bir zeytin ağacı dikmek istedik. Acımızın hafifletilmesi mümkün değil.”

6 Şubat 2023’te toplam 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonucunda 50 bini aşkın vatandaş yaşamını yitirmişti.

https://www.yirmidort.tv/gundem/6-subat-depremlerinde-hayatini-kaybedenler-anisina-vatikan-bahcelerine-agac-dikildi-153385