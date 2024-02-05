Camiye çevrilen kiliselerin listesi burada yer alıyor. Özellikle Kariye Kilisesi’nin Kariye Camii’ye dönüştürülmesi, Türkiye’de camiye çevrilen kiliseler listesinin merak edilmesine neden oldu. Türkiye’de kaç kilise cami oldu? İşte ayrıntılar…
Gerek bizim tarihimizde gerek başka ülkelerin tarihinde, yapılan fetihler sonucu kiliseler camiye, camiler ise kiliseye çevriliyordu. Dünyada buna verilecek onlarca örnek vardır. Peki Türkiye‘de camiye çevrilen kiliseler hangileri? Kaç adet kilise cami oldu? Bu sorular, Kariye Camii’sinin restorasyonu tamamlanıp açılması haberinden ötürü merak ediliyor. Şehir şehir, ilçe ilçe Türkiye’de camiye çevrilen kiliseler burada yer alıyor.
CAMİYE ÇEVRİLEN KİLİSELER
Türkiye’de camiye çevrilen kiliseler içerisinde en çok sayı İstanbul’da bulunuyor. Bakın kaç kilise camiye çevrilmiş;
Adana
Yağ Camii
Alaçatı
Alaçatı Pazaryeri Camii eski ismi ile Ayios Konstantinos Rum Kilisesi
Aliağa
Balaban Paşa Camii
Amasra
Fatih Camii
Küçük Kilise (Kültür evi)
Antalya
Kesik Minare Camii
Ayvalık
Çınarlı Camii
Hayrettin Paşa Camii
Saatli Camii
Didim
Hisar Camii
Diyarbakır
Ulu Camii
Kocaköy Ulu Cami
Enez
Fatih Camii
Erzurum
Fetih Camii
Gaziantep
Kurtuluş Camii
Gemlik
Balık Pazarı Camii
Gümüşhacıköy
Gümüş Maden Camii
İstanbul
Arap Camii
Atik Mustafa Paşa Camii
Ayasofya
Bodrum Camii
Eski İmaret Camii
Fenari İsa Camii
Fethiye Camii
Gül Camii
Hirami Ahmed Paşa Camii
İmrahor Camii
Kalenderhane Camii
Kariye Camii
Kasımağa Mescidi
Kefeli Camii
Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camii
Küçük Ayasofya Camii
Manastır Mescidi
Odalar Camii
Ortaköy Camii (Silivri)
Osmanlı Camii
Sancaktar Hayrettin Camii
Sekbanbaşı Camii
Şeyh Süleyman Mescidi
Toklu Dede Mescidi
Vefa Kilise Camii
Zeyrek Camii
İznik
Ayasofya
Kalkan
Koca Mustafa Camii
Karadeniz Ereğli
Orhangazi Camii
Kars
Kümbet Camii
Fethiye Camii
Kaş
Yeni Camii
Malatya
Hacı İlyas Camii
Mardin
Ulu Cami
Niğde
Aktaş Kilise Camii
Fertek Kilise Camii
Safranbolu
Ulu Camii
Silivri
Selimpaşa Tarihi Eski Camii
Ortaköy Tarihi Camii
Sürmene
Dirlik Köyü Camii
Tirilye
Fatih Camii
Trabzon
Ayasofya
Ortahisar Fatih Camii
Kudrettin Camii
Vize
Küçük Ayasofya
Yozgat
Fatih Camii
https://www.aydinlik.com.tr/haber/turkiyede-camiye-cevrilen-kiliseler-451197
İlk yorum yapan siz olun