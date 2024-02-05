Türkiye’de camiye çevrilen kiliseler

Camiye çevrilen kiliselerin listesi burada yer alıyor. Özellikle Kariye Kilisesi’nin Kariye Camii’ye dönüştürülmesi, Türkiye’de camiye çevrilen kiliseler listesinin merak edilmesine neden oldu. Türkiye’de kaç kilise cami oldu? İşte ayrıntılar…

Nurullah Aydın

Gerek bizim tarihimizde gerek başka ülkelerin tarihinde, yapılan fetihler sonucu kiliseler camiye, camiler ise kiliseye çevriliyordu. Dünyada buna verilecek onlarca örnek vardır. Peki Türkiye‘de camiye çevrilen kiliseler hangileri? Kaç adet kilise cami oldu? Bu sorular, Kariye Camii’sinin restorasyonu tamamlanıp açılması haberinden ötürü merak ediliyor. Şehir şehir, ilçe ilçe Türkiye’de camiye çevrilen kiliseler burada yer alıyor.

CAMİYE ÇEVRİLEN KİLİSELER

Türkiye’de camiye çevrilen kiliseler içerisinde en çok sayı İstanbul’da bulunuyor. Bakın kaç kilise camiye çevrilmiş;

Adana

Yağ Camii

Alaçatı

Alaçatı Pazaryeri Camii eski ismi ile Ayios Konstantinos Rum Kilisesi

Aliağa

Balaban Paşa Camii

Amasra

Fatih Camii

Küçük Kilise (Kültür evi)

Antalya

Kesik Minare Camii

Ayvalık

Çınarlı Camii

Hayrettin Paşa Camii

Saatli Camii

Didim

Hisar Camii

Diyarbakır

Ulu Camii

Kocaköy Ulu Cami

Enez

Fatih Camii

Erzurum

Fetih Camii

Gaziantep

Kurtuluş Camii

Gemlik

Balık Pazarı Camii

Gümüşhacıköy

Gümüş Maden Camii

İstanbul

Arap Camii

Atik Mustafa Paşa Camii

Ayasofya

Bodrum Camii

Eski İmaret Camii

Fenari İsa Camii

Fethiye Camii

Gül Camii

Hirami Ahmed Paşa Camii

İmrahor Camii

Kalenderhane Camii

Kariye Camii

Kasımağa Mescidi

Kefeli Camii

Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camii

Küçük Ayasofya Camii

Manastır Mescidi

Odalar Camii

Ortaköy Camii (Silivri)

Osmanlı Camii

Sancaktar Hayrettin Camii

Sekbanbaşı Camii

Şeyh Süleyman Mescidi

Toklu Dede Mescidi

Vefa Kilise Camii

Zeyrek Camii

İznik

Ayasofya

Kalkan

Koca Mustafa Camii

Karadeniz Ereğli

Orhangazi Camii

Kars

Kümbet Camii

Fethiye Camii

Kaş

Yeni Camii

Malatya

Hacı İlyas Camii

Mardin

Ulu Cami

Niğde

Aktaş Kilise Camii

Fertek Kilise Camii

Safranbolu

Ulu Camii

Silivri

Selimpaşa Tarihi Eski Camii

Ortaköy Tarihi Camii

Sürmene

Dirlik Köyü Camii

Tirilye

Fatih Camii

Trabzon

Ayasofya

Ortahisar Fatih Camii

Kudrettin Camii

Vize

Küçük Ayasofya

Yozgat

Fatih Camii

https://www.aydinlik.com.tr/haber/turkiyede-camiye-cevrilen-kiliseler-451197