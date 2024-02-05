Rusya’da Kilise’den “Ortodoks Türkler Kongresi” hazırlığı

Moskova Patrikhanesi, “Ortodoks Türkler Kongresi” adı altında bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Nezavisimaya Gazeta’nın “Ortodosk Pantürkizmi” başlıklı haberine göre, Rusya Federasyonu’nda Türk kökenlilerin ağırlıkta olduğu bölgelerde ve eskiden SSCB’ye bağlı olan Türki cumhuriyetlerde bulunan Rus Ortodoks Kilisesi piskoposluklarının temsilcileri, “Ortodoks Türkler Kongresi”nin hazırlıkları için bir araya geldi.

Toplantıda Altay, Tataristan, Kuzey Kaflasya, Yakutistan, Özbekistan, Kazakistan gibi yerlerden gelen dini temsilciler yer aldı.

Rus Ortodoks Kilisesi’nin, çoğunluğu İslam’ı kabul eden Türk halklarının yaşadığı yerlerde uzun yıllardır misyonerlik faaliyetleri yürüttüğü belirtilen haberde, Sovyetler Birliği sonrası dönem boyunca Kilise’nin, eski Sovyet Orta Asya’sındaki nüfuzunu artırmaya çalıştığına ve buradaki piskoposlukların statüsünü yükselttiğine dikkat çekildi.

Son iki yılda, Rusya devletinin farklı etnik bölgelerden desteklenmesine duyulan ihtiyacın arttığı yorumunu yapan gazete, bu nedenle üst düzey yetkililerin söylemlerinde etnik gruplar ve dinler arası uyum vurgusunun giderek attığına işaret edildi.

Yetkililerin, Başkortistan ve Yakutistan’daki son protestoların yanı sıra sonbaharda Mahaçkale havaalanında meydana gelen isyanlar gibi milliyetçilik ve aşırılığın bu tür tezahürlerini bu açıdan değerlendirdiği görüşüne yer verildi.

https://www.turkrus.com/2928977-rusyada-kiliseden-ortodoks-turkler-kongresi-hazirligi-xh.aspx