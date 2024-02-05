Kızılhaç, Bakü’de esaret altındaki Ermeni siyasetçileri ziyaret etti

Ocak ayı sonu ve Şubat ayı başında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (IPRC) personeli, Azerbaycan tarafının resmi olarak bilgilendirdiği Bakü’de esaret altında bulunan Ermenileri tekrar ziyaret etti.

ICRC Azerbaycan temsilciliğinin Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ilaha Huseinova, bunu Azerbaycan APA’nın sorusuna yanıt olarak söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Artsakh’ın eski siyasetçileriyle Bakü’de bireysel görüşmeler yapıldı ve aileleriyle temas için koşullar oluşturuldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/05/Kızılhaç-Bakü-Ermeni-siyasetçi/267457