Kilise saldırısında yeni detay: Şüpheli Inazhaev, Interpol’ün listesinden çıktı

Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıyla ilgili şüphelilerden biri olan Edelkhan Inazhaev’in Interpol tarafından 190 ülkede aranan isimlerden biri olduğu belirlendi.

Sarıyer’de Tuncer Murat Cihan isimli kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Santa Maria Kilisesi’ne saldırının şüphelilerinden biri olan Edelkhan Inazhaev’in Interpol tarafından 190 ülkede aranan isimlerden biri olduğu belirlendi.

Rus uyruklu Edelkhan’ın “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla Rusya tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Saldırıya ilişkin savcılık sevk yazısında, Başakşehir’de yakalanan Edelkhan Inazhaev’in aynı zamanda, 28 Haziran 2016’da IŞİD’in gerçekleştirdiği İstanbul Atatürk Havalimanı bombalı saldırısı şüphelisi olduğu da kaydedilmişti.

NE OLMUŞTU?

Santa Maria Kilisesi’nde 28 Ocak’ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadığı belirlenen 23’ü işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Soruşturma kapsamında dün yakalanan 9 zanlıdan 3’ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ndeki ayin sırasında Tuncer Cihan’ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kilisede ateş açarak Cihan’ın ölümüne neden olan IŞİD şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev’in de arasında olduğu 25 şüphelinin “örgüt üyeliği” ve “nitelikli kasten öldürme” suçlarından tutuklandığını açıklamıştı.

Tunç, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, olayla ilgili adli soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini kaydetmişti.

https://www.birgun.net/haber/kilise-saldirisinda-yeni-detay-supheli-inazhaev-interpol-un-listesinden-cikti-504284