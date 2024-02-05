İskenderun’da ‘‘Matem Günü’’ Programı Belli Oldu

İskenderun Kaymakamlığı’nın Himayesinde, İskenderun Belediyesi’nin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının de iştiraki ile gerçekleştirilecek anma programı belli oldu. İskenderun’da Ortodoks ve Katolik Kiliseleri de kendi bünyelerinde etkinlikler gerçekleştirecek.

6 Şubat 2023 saat 04.17’de yaşanan büyük deprem felaketinin yıldönümü yaklaşırken, İskenderun Kaymakamlığı’nın himayesinde gerçekleştirilecek anma programı belli oldu.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından “Acımız ortak, yasımız ortak. 6 Şubat Depreminin 1. Yıldönümünde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı anacağımız İskenderun’daki programlar dizisine davetimizi arz ediyoruz” diyerek anma programını paylaştı.

Tüm İskenderunluların davet edildiği anma programı, 6 Şubat 2024 Salı günü saat 04.00’da İskenderun Kaymakamlığı önünde toplanılarak başlayacak. Şehit Pamir Caddesi üzerinden Pac Meydanına doğru ‘Sessiz Yürüyüş’ gerçekleştirilecek ve saat tam 04.17’de Pac Meydanı’nda depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunulacak, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okunacak.

Saat 10.00’da İskenderun Teknik Üniversitesinde ‘6 Şubat Depremleri ve Afet Önlemli Kentler Çalıştayı’ gerçekleştirilecek.

Saat 12.00’da Aziz Corç Kilisesi’nde taziyeler kabul edilecek. Saat 13.24’de Millet Parkında ‘Yitik Sokaklarda Yeşeren Umutlar’ ve saat 16.17’de Halk Eğitim Merkezinde ‘6 Şubat Yeniden Başlıyoruz’ sergisi açılacak.

Saat 17.00’da alevi Kültürünü Araştırma Derneği (AKAD) Kültür Merkezinde Yasin-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okutulacak. Saat 18.00’de Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Hayır Yemeği verilecek.

Katolik Kilisesinde de Anma Ayini Yapılacak

Yine Saat 18.00’de İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi’nde de Anma Töreni gerçekleştirilecek. Kilise yıkıntıları önünde toplanacak olan cemaat üyeleri kısa bir yürüyüşün ardından anma ayininin yapılacağı salona geçecek. Anma Ayini sonunda ise depremin hemen ardından Caritas Anadolu ve Kilise bünyesinde depremzedelere yardım eden ve bu süreçte yardımlarını esirgemeyen kişilere teşekkür belgesi verilecek. Anma töreni sonunda kilise bünyesinde hep birlikte yemek yenecek.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/iskenderunda-matem-gunu-programi-belli-oldu/