Hristiyan din adamı uyardı: İsraillilerin saldırıları artıyor

Eski Ürdün ve Kudüs Evangelist Lutheran Kilisesi Piskoposu Münib Yunan, Kudüs’te fanatik Yahudilerin Hristiyan din adamlarına saldırılarında artış olduğunu ve İsrail hükümetinin saldırganları cezalandırma konusunda “ciddi olmadığını” belirtti.

Eski Piskopos Münib Yunan,Kudüs’teki dünkü saldırının ardından, Hristiyan din adamlarına ve kutsallarına yönelik saldırılardaki artışa dikkati çekti.

Yunan, “Saldırıların hesabının sorulmadığında devamı gelir. Bunlardan birinin cezalandırılması caydırıcı olacaktır.” dedi.

Dünkü olaya karışan fanatik Yahudilerin gözaltına alındığını belirten Yunan, Katolik Kilisesi’ne bağlı Benedikten tarikatının Kutsal Topraklardaki Başrahibi Schnabel’e yapılan saldırıyı kınadı.

Yunan, saldırganlara ev hapsi verildiğini ve bu cezanın caydırıcı olmadığını kaydederek, “Bu bir ceza mı?” sorusunu sordu.

“Saldırıların devam etmesi, Yahudilerin dini okullarında kışkırtma yapıldığının göstergesidir.” diyen Yunan, İsrail polisinin de şikayetleri ciddiyetle ele almadığını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te fanatik iki Yahudi, dün Başrahip Nikodemus Schnabel’e tükürerek hakaret etmişti. İsrail polisi, Schnabel’e tükürdüğü gerekçesiyle biri 17 yaşında olduğu belirtilen fanatik iki Yahudi genci gözaltına almıştı.

Daha önce geçen yıl ekim ayında, Doğu Kudüs’te “Sukot (Çardaklar) Bayramı” dolayısıyla toplanan fanatik Yahudilerden bazıları, Eski Şehir’deki Hristiyanlık için kutsal tarihi kilise önünde hakaret amaçlı yere tükürmüştü.

Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimcilerin Hristiyanlara, din adamlarına ve kutsal mekanlarına saldırılarında son yıllarda artış yaşanıyor.

Hristiyan kurumları ve din adamları, İsrail makamlarını Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını cezasız bırakmakla suçluyor.

https://www.sozcu.com.tr/hristiyan-din-adami-uyardi-israillilerin-saldirilari-artiyor-p20501