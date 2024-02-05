Gazeteciler öldürülen meslektaşları için İsrail Konsolosluğu önündeydi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), İsrail’in Gazze’de öldürdüğü meslektaşları için eylem yaptı.

Gazeteciler, İsrail’in ‘teki İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. Avrupa’daki sendikalarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen eylemde gazeteciler Filistinli meslektaşlarının ölümünden sorumlu kişilerin yargılanması talep etti. Ayrıca Gazze ve bölgede çalışan gazetecilere dayanışma mesajı gönderdi.

Eylemde konuşan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısı sonrası İsrail’in Gazze’ye karşı başlattığı savaşta şu ana kadar 99 gazetecinin öldürüldüğünü söyledi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun (IFJ) verilerini paylaşan Durmuş öldürülen gazetecilerden 92’sinin Filistinli, 4’ünün İsrailli ve 3’ünün Lübnanlı olduğu bilgisini verdi.

Sivil ölümlerinden de bahseden Durmuş, “Tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden bu insanlık dramını kimse durduramıyor” dedi.

Eylem, gazetecilerin öldürülen meslektaşları için İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önüne karanfil bırakmasıyla son buldu.

(Ajanslar, Bianet)

Agos