Erivan’da patlama: 2 yaralı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da meydana gelen patlamada iki kişi yaralandı, yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğu açıklandı.

DUVAR – Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki 34 Nor Areş Caddesi’nde yaşanan patlama nedeniyle iki bina tamamen yıkıldı, iki kişi yaralandı. Enkaz altından iki kişinin çıkarıldığı, yaralı iki kişiden birinin durumunun ciddi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Armenpress’in haberine göre, Erivan’ın Erebuni ilçesinde meydana gelen patlama hakkında basına açıklama yapan Ermenistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Narek Sargsyan, arama-kurtarma ekiplerinin enkazdan bir erkek ve bir kadını çıkardığını belirtti. Sargsyan, patlamanın sebebinin henüz belirlenemediğini bildirdi. 5 Şubat Pazartesi sabah saatlerinde yaşanan patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın ardından olay yerine çok sayıda arama-kurtarma personelinin gönderildiği, çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

(DIŞ HABERLER SERVİSİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/erivanda-patlama-2-yarali-haber-1667207