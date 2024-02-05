Depremin Birinci Yılında Hatay: “Toplam Ölü Sayısının Yarısı Hatay’dan”

Depremin yerle bir ettiği 11 il arasında en fazla zarar gören il şüphesiz Hatay. 6 Şubat’ta yaşanan 7,7 ve 7,6’lık depremler sonrası enkaza dönen ilde 24 bin 147 kişi hayatını kaybederken, 80 bin 323 bina ise depremde ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Depremde binlerce yıllık geçmişe sahip olan Hatay’da hastaneler, okullar, kamu binaları, Meclis Binası, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi gibi şehrin simgesi olan 21 tarihi yapı tamamen yıkıldı. Kentin neredeyse tüm alt yapısı zarar gördü. Havalimanındaki pistte çökmeler yaşandı. Deprem sonrası kentte yaşayan 563 bin 751 kişi ise başka yerlere göç etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı’ya göre depremin ilk anından itibaren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra devletin tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşları yerle bir olan Hatay için seferber oldu.

“Hatay özel afet bölgesi ilan edilsin”

Kent sakinleri ise birçok konuda mağdur olduklarını dile getirerek, her alanda yıkımı en derinden hisseden Hatay’ın bir an önce ‘Özel Afet Bölgesi’ ilan edilmesini istiyor.

Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sorunların halen devam ettiğine dikkat çeken depremzedelerden Ali Emin Yaşar, çözüm için yetkililere çağrıda bulundu. Yaşar, “Hayat şartları bizler için giderek zorlaşıyor. Ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Altyapı, su ve elektrik sıkıntısı devam ediyor. Ağır hasarlı bazı binalar yıkılmadığı için tehlike oluşturmakta. Ben bir çiftçi olarak ürünlerim dalında kaldı, satamadım. Birçok arkadaşım da çiftçiliği bırakmak zorunda kaldı. Biz üretmek istiyoruz. Devletin desteği olmazsa bu iş yürümez. Hatay’ın bir an önce özel afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Hatay’ın depremden en fazla zarar gören il olduğunu belirten depremzedelerden Hüsamettin Güler, “Herkes depremin merkez üssü olarak Maraş’ı biliyor ama bence merkez üssü Hatay-Antakya. Yıkımın çoğu burada, ölümlerin maalesef çoğu burada. Kahramanmaraş çok çabuk toparlandı. Biz de bir şekilde Hatay halkı olarak tekrardan toparlayacağız birbirimizi” dedi.

“7 bin 237 kalıcı konut için kura çekildi”

Deprem sonrası evlerinden olan binlerce Hataylı’dan 215 bininin şu anda konteynerlerde yaşadığını belirten Vali Masatlı, kentteki enkazın yüzde 97’sinin kaldırıldığına dikkat çekerek “Yapımı tamamlanan 7 binin üzerinde konut, 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahiplerine verilecek” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla bugün gerçekleşen ‘Deprem Konutları Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni’ sonrası Hatay’da 6 bin 572’si kentsel, 665’i kırsal olmak üzere toplamda 7 bin 237 kalıcı konut yapılan kura çekimi sonucu hak sahiplerine teslim edildi” diye konuştu.

Deprem nedeniyle 500 binden fazla Hataylı kenti terk etmek zorunda kaldı

“Depremden sonra Hatay’dan ayrılan 563 bin 751 kişiden 434 bin 216’sı geri döndü” diyen Vali Masatlı, şehirlerine sahip çıkan Hataylılar’ın barınma sorunlarını çözmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek “Hatay’da 80 bin 323 bina yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bu 270 binden fazla bağımsız bölüm demek oluyor. Biz ilk etapta rezerv alanlarda 42 bin 850 bağımsız bölüm, 14 bin ticarethane, 28 bin 850 konut için çalışmalara başladık’’ diye konuştu.

“210 okul depremden zarar gördü”

Depremde 210 okul yıkıldığını ifade eden Vali Masatlı, eğitimle ilgili sorunları çözmek için de özveriyle çalıştıklarını vurgulayarak, “Depremden önce 434 bin 446 öğrencimiz vardı. Bugün eğitim öğretim gören 396 bin 953 öğrencimiz var. 21 bin 319 öğretmenimiz var. 6 Şubat’tan sonra 67 konteyner okul açtık. 420 okulda bakım onarım yaptık. 175 okulda güçlendirme çalışmalarına devam ediyoruz”diye konuştu.

Deprem tarihi dokuya da zarar verdi

Diğer yandan 6 Şubat’ta yaşanan depremlerle birlikte tarihi kentin dokusunun da zarar gördüğünü vurgulayan Hatay Valisi Mustafa Masatlı sözlerinin devamında şöyle konuştu:

“Vakıflar Bölge müdürlüğü koordinesindeki 21 tarihi bina yıkıldı, 35’i ağır, 15’i de orta hasar aldı. Bilim kurulunca verilen kararlar doğrultusunda 45 tarihi yapımız için ihale sürecini başlattık. Kurtuluş Caddesi ve çevresinde bulunan 252 tescilli yapının enkazını kaldırdık. Burada her binanın enkazından çıkan taşları ayrıştırma merkezinde muhafaza ediyoruz. Yeniden inşa sürecinde bu taşlardan yararlanacağız. Hatay Arkeoloji Müzesi, Eski Meclis Binası ve tarihi valilik binasının bakım ve onarım işlerine de başladık.”

(Kaynak: Voa Türkçe)

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