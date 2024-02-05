Depremde Hayatını Kaybedenler için İskenderun’da “Anma Ayini”

İlki İskenderun Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi’nde gerçekleştirilen anma ayinine Episkopos Arsenyos Dahdal da iştirak etti.

İskenderun’da Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi’nde, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde yaşamını yitiren cemaat üyeleri için ‘Anma Ayini’ düzenlendi. Anma ayinini, Antakya Patrikhanesinden gelen Episkopos Seyyidne Arsenyos Dahdal yönetti. Ayine ayrıca, Arşimendrit Pavlus Orduluoğlu, İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Pederleri Dimitri Yıldırım ile Yusuf Nicholas Papasoğlu ve Antakya Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Doğum da eşlik etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Deprem Felaketinin yıldönümü münasebetiyle Hatay genelinde gerçekleştirilecek anma törenlerine katılmak üzere, Patrik 10. Yuhanna’nın temsilcisi olarak Hatay Bölgesine gelen Episkopos Arsenyos Dahdal ilk olarak İskenderun’da gerçekleştirilen ‘Anma Ayini’ne katıldı.

Cuma günü İskenderun’da olan Dahdal, Aziz Corç Kilisesinde akşam şükür duasına katıldı ve ardından cemaat üyeleri ile bir araya gelerek sohbet etti. Büyük felakette yaşamını yitiren cemaat üyeleri için ilki İskenderun’da düzenlenen ‘Anma Ayini’ ise Cumartesi günü sabah gerçekleştirildi.

Kutsal Ayin ve Anma Töreninde bir vaaz veren Episkopos Dahdal; “Bizler ey kardeşler, ebediyete intikal edenler ve bugün yaşamakta olanlar bir bedende ayrı-ayrı organlarız. Bunun en büyük örneği, peder kilisede kutsal tepsiyi taşıdığı zaman ortaya çıkar. Bu kutsal tepsinin içinde ortada Rab İsa Mesih, sağında Meryem Ana, solunda kutsal azizlerin parçaları ve hepsinin huzurunda da yaşayanlar ve ebedi hayata intikal eden insanlarımız için çıkardığımız o kutsal ekmeklerden birer parça bulunmaktadır.

Bizler bir bedenin ayrı-ayrı organlarıyız ve bu bedenin başı ise İsa Mesih’tir. Bugün bizler büyük yıkıcı depremde ebediyete intikal eden kardeşlerimizin ruhlarına dua etmek için burada toplandık. Emin olun şu an hepsi bizlerle beraber dua ediyorlar ve kutsal sunağı sunmamız için bize iştirak ediyorlar.

Bu nedenle ben de size şunu söylüyorum. Aziz Pavlus’un mektubunda söylediği gibi, lütfen başka insanların hüzün tuttuğu gibi siz de hüzün tutmayın. Bizim her daim önümüzde durması gereken, hayatımızda olması gereken tek umut, tek ışık Rab İsa Mesih’tir. Ölümden korkmayın, imanımızla İsa’nın sözleriyle güç bulalım. Gözümüz her daim İsa’nın bize sağladığı kurtuluşa yönelsin ki hepimiz kutsal göklerin egemenliğinde birer birey olalım” şeklinde konuştu.

Anma Ayini sırasında Episkopos ve tüm pederler, depremde vefat edenlerin resimleri önünde şefaat duaları ettiler ve tüm ölenlerin ruhuna rahmet dilediler. Kutsal ayinin ardından büyük felakette vefat edenler için taziyeler de kabul edildi ve ardından ayine katılan cemaat üyelerinin katılımıyla öğle yemeği yendi.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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