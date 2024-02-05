Depremde Hayatını Kaybeden Cemaat Üyeleri Mezarları Başında Anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Deprem Felaketinin üzerinden tam bir yıl geçerken, yaşanan bu büyük yıkımda hayatını kaybeden cemaat üyeleri İskenderun’da mezarları başında anıldı.

6 Şubat Depremlerinin yıldönümünde, Hatay genelinde gerçekleştirilecek anma törenlerine katılmak üzere Patrik 10. Yuhanna’nın temsilcisi olarak Hatay’a gelen Episkopos Seyyidne Arsenyos Dahdal, İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Karaağaç Asri Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine de katıldı. Episkopos Dahdal, depremde hayatını kaybedenler için mezarları başında dualar etti.

Büyük felakette yaşamını yitiren cemaat üyelerinin mezarları başında gerçekleştirilen dua ve anma törenine Episkopos Dahdal’ın yanı sıra Arşimendrit Pavlus Orduluoğlu, İskenderun Ortodoks Kilisesi Pederleri Dimitri Yıldırım ile Yusuf Nicholas Papasoğlu ve Antakya Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Doğum da eşlik etti.

Mezarları başında dualarla anılan merhum depremzedelerin yakınları da duygu dolu anlar yaşadılar.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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