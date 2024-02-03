Kilise saldırısında yeni gelişme: 17 şüpheli daha yakalandı

Sarıyer’de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi‘ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli operasyonla yakalandı.

Halit TURAN

Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının DEAŞ’ın sözde Afganistan’daki Horasan hücresine bağlı teröristler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı çalışmaların ardından İstanbul polisinin düzenlediği operasyonla Horasan yapılanmasına bağlı ve saldırıyla ilişkili olduğu belirtilen 17 kişi daha gözaltına alındı.

Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesine 28 Ocak’ta düzenlenen ve 52 yaşındaki Tuncer Cihan’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili tetikçilerin yanı sıra bağlantılı olduğu isimlerde yakalanmıştı. Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın yaptığı istihbarat ve risk analizleri sonrasında, saldırının Afganistan’daki DEAŞ yapılanması olan DEAŞ sözde Horasan Vilayeti’ne bağlı teröristler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

SALDIRIYLA BAĞLANTILI 17 İSİM DAHA TESPİT EDİLDİ



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte koordineli yapılan çalışmalarda, Türkiye’de faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının failleri ve söz konusu saldırı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen örgüt üyeleri deşifre edildi. Örgüt üyelerinin faaliyetlerinin durdurulması ve Türkiye’de gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla İstanbul merkezli operasyonlarda 17 zanlı yakalandı. Eş zamanlı baskınlarla yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Operasyon sonrasında, DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti’nin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetleri durdurulduğu öğrenildi.

SİNAGOG VE IRAK BÜYÜKELÇİLİĞİ SALDIRISI ENGELLENMİŞTİ

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Aralık 2023’te DEAŞ’ın Türkiye’deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda zanlının yakalanması ve örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlanmıştı.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2024/02/03/kilise-saldirisinda-yeni-gelisme-17-supheli-daha-yakalandi?paging=2