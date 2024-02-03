Kilise cinayeti, Ankaragücü’nün transferlerini iptal ettirmiş!

Özgür Koç

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fransa’dan anlaşamaya vardıkları iki oyuncunun transferinin dezenformasyonla Türkiye aleyhine yapılan haberler nedeniyle iptal olduğunu söyledi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Bezöoğlu, Süper Lig’in 24. haftasında Sivasspor ile golsüz berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Fransa’dan anlaştıkları iki oyuncunun transferinin dezenformasyonla Türkiye aleyhine yapılan haberler nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.

“Fransız gazeteleri devamlı kilisede öldürülen bir insanın haberini yapıyor”

Türkiye’ye yabancı oyuncu getirmenin de zorluğuna dikkati çeken Belözoğlu, “Fransa’da iki oyuncuyla anlaştık. Fransa’daki en büyük gazeteler kilisede öldürülen bir insanın devamlı haberini yapıyor. Bugün de bir İngilizce öğretmeninin öldürüldüğüne dair haberler var. Ne yazık ki dezenformasyonla Türkiye aleyhine haberler yapıyorlar.” dedi.

“Haberler nedeniyle anlaştığımız iki oyuncunun eşleri gelmek istemedi”

Belözoğlu bu haberlerde oyuncuların eşlerinin de etkilenidiğini kaydederek, “Oyuncuların eşleri de etkileniyor. Türkiye ve Ankara’nın ne kadar güvenli bir yer olduğunu bilseler burayı tercih ederler. Fransa’daki iki oyuncuyla net anlaştık ama olumsuzluklardan dolayı eşleri gelmek istemedi. Saygı duyuyorum ama burayı bilseler seve seve gelirler.” ifadelerini kullandı.

Kilise cinayeti nedir?

İstanbul Sarıyer’de Santa Maria İtalyan kilisesinde, Pazar ayini sırasında maskeli saldırganlar bir kişiyi öldürdü. Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rus ve Tacik asıllı 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu.

https://ajansspor.com/haber/kilise-cinayeti-ankaragucunun-transferlerini-iptal-ettirmis-656502