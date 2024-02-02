Santa Maria Kilisesi yeniden ibadete açıldı!

İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan Santa Maria Kilisesi, düzenlenen kefaret ayiniyle yeniden ibadete açıldı.
İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan Santa Maria Kilisesi, düzenlenen kefaret ayiniyle yeniden ibadete açıldı.
Sarıyer’de bulunan ve geçen pazar günü düzenlenen silahlı saldırıda Tuncer Cihan isimli yurttaşın yaşamını yitirdiği Santa Maria Kilisesi’nde bugün ayin yapıldı. Ayini, Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Monsenyör Marek Solczynski ile İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro birlikte yönetti.
Kilise, kefaret ayiniyle birlikte yeniden ibadete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çelenk gönderdiği ayine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Celal Fırat da katıldı.
https://www.aturkiye.com/gundem-haberleri/19076088/santa-maria-kilisesi-yeniden-ibadete-acildi
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