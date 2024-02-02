Paşinyan: Ermenistan, askeri ve savunma ihtiyaçları için artık Rusya’ya güvenemez

By euronews

Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan, ‘Erivan ABD, Fransa, Hindistan ve Gürcistan ile nasıl bir güvenlik ilişkisi kurması gerektiğini iyi düşünmeli’ dedi.

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Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan, ana savunma ve askeri ortağı olarak Rusya’ya güvenemeyeceğini söyledi.

Paşinyan, “Moskova’nın kendisini defalarca hayal kırıklığına uğratması nedeniyle” Erivan’ın ABD ve Fransa ile daha yakın ilişkiler kurmayı düşünmesi gerektiğini kaydetti.

Ermenistan Devlet Radyosu’na konuşan Paşinyan, “Kiminle askeri-teknik ve savunma ilişkilerimizi gerçekten sürdürebileceğimizi anlamamız gerekiyor” dedi.

Paşinyan, “Önceden bu sorun basitti çünkü böyle bir soru yoktu ve bir konsept oluşturmakta zorluk yaşanmıyordu. Önceden savunma ilişkilerimizin yüzde 95-97’si Rusya Federasyonu ile idi. Şimdi bu hem nesnel hem de öznel nedenlerden dolayı olamaz” diye konuştu.

Eski Sovyet cumhuriyeti, başkentin yaklaşık 90 km kuzeybatısındaki Gümrü’de bir Rus askeri üssüne ve diğer tesislere ev sahipliği yapıyor.

Ancak 2018’de devrim olarak nitelendirdiği sokak protestoları dalgasının ardından iktidara gelen Paşinyan, ittifakın temellerini sorgulayarak Kremlin ile ters düşmüştü.

Paşinyan, Ermenistan’ın ABD, Fransa, Hindistan ve Gürcistan ile güvenlik bağlarını kurması gerektiğini söyledi.

Ermenistan’ın Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (CSTO) bir üyesi olarak kalıp kalmaması gerektiğini sorgulayan Paşinyan, Erivan’ın yeni bir ulusal güvenlik stratejisine ihtiyacı olduğunu ve ordusunu güçlendireceğini kaydetti.

“Rusya, Ermenistan’ı yüzüstü bıraktı”

Paşinyan, Azerbaycan’ın geçen yıl başlattığı askeri operasyonla Dağlık Karabağ’ın kontrolünü geri alarak burada yaşayan etnik Ermenilerin göçünü tetiklemesiyle Rusya’nın Ermenistan’ı yüzüstü bıraktığını söyledi.

Rusya, Karabağ’daki Ermeni savaşçıların yenilgisinden Paşinyan’ın Güney Kafkasya’daki durumu yönetmedeki başarısızlığının sorumlu olduğunu savunuyor.

Moskova, Erivan’ı Batı’nın Ermenistan ile Rusya’nın arasını açmaya çalıştığı konusunda uyarıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz ay Ermenistan’ın CSTO’dan ayrılmasının Ermenistan’ın çıkarına olmadığını ifade etti.

Rusya’nın, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana daha önce Rus imparatorluğunun bir parçası olan bölgelerde hakimiyet kurmak için ABD ile rekabet halinde olduğu biliniyor.

Euronews