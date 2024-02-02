İsa Mesih’in Aziz Pavlus’a Görünmesi Özel Bir Ayinle Kutlandı

Mesih İsa’nın Aziz Pavlus’a görünmesi, Aziz Pavlus’un şehri olan Tarsus’ta düzenlenen özel bir ayinle anıldı.

1850 tarihinde Ortodoks Arap-Rum Cemaati tarafından ”St. Paul Kilisesi” ismiyle yaptırılan ve 2001 yılından bu yana ise ”St. Paul Anıt Müzesi” olarak hizmet veren kilisede gerçekleştirilen ayini Anadolu Havarisel Vekilliği ve Episkoposluğu Yardımcı Episkoposu Antuan Ilgıt yönetti. Ayine ayrıca İskenderun, Antakya, Adana ve Mersin Katolik Kiliseleri pederleri de katıldı.

Mersin, Adana, Antakya ve İskenderun cemaat üyelerinin yoğun katılım gösterdiği kutsal ayinde bir vaaz veren Monsenyör Ilgıt, Aziz Pavlus’un hayatındaki önemli bir ânı, dünyayı değiştiren ânı kutlamak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Monsenyör Ilgıt, Tanrı’nın Aziz Pavlus’un kalbindeki sevgiyi gördüğünü ve onun hayatına girerek gerçek Tanrı’nın kim olduğunu ona gösterdiğini kaydetti.

Mumların yakıldığı, duaların edildiği ve ilahilerin söylendiği ayin sonunda cemaat üyelerin birbirleriyle sohbet etme imkanı buldu.

”St. Paul Anıt Müzesi” olarak hizmet veren kilisede gerçekleştirilen ayine, Gençlik Kampına iştirak eden ve tüm bölgeden kamp için İskenderun’a gelen gençler de katıldılar. Gençlerin hep birlikte Kilise Korosuna eşlik etmesi ve ilahileri beraberce coşku içinde söylemeleri ayine katılan cemaat üyelerini sevince boğdu.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/isa-mesihin-aziz-pavlusa-gorunmesi-ozel-bir-ayinle-kutlandi/