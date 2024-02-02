Depremde Hasar Gören 2 Bin Yıllık Antep Kalesi’nde Restorasyon

Depremin yıkıcı etkisiyle zarar gören ya da yıkılan binlerce bina arasında tarihi yapılar da yer alıyor. Bu yapılardan biri olan 2 bin yıllık Antep Kalesi. Kale, 6 Şubat’taki depremlerde burç ve iç kısımları yıkıldığı için restore ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremlerde en çok etkilenen kentlerden biri olan Gaziantep’te 4 bin 126 bina yıkıldı. 2 bin yıllık geçmişi ile şehrin simgelerinden biri olan Gaziantep Kalesi de depremde hasar gördü. Tarihi kalede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları devam ederken, 2024 yılı sonlarında kapatılan kalenin yeniden ziyarete açılması planlanıyor.

Rölöve ve Anıtlar İl Müdürlüğünce restorasyon ihalesi yapılmasının ardından çalışmalara başlayan ekipler tarafından ilk etapta kale eteklerine dağılan taşları kaldırıldı. Aralarında yazıt ve kitabelerin bulunduğu taşlar ise numaralandırılıp kayıt altına alınarak tekrar kullanılmak üzere Zeugma Mozaik Müzesi deposunda koruma altına alındı.

“Milattan önceden günümüze ulaşan önemli bir yapı’’

Konuya ilişkin konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) Başkanı Serdar Murat Gürsel, kalenin 6 Şubat depreminden olumsuz etkilendiğine dikkat çekerek, “Milattan önce ikinci yüzyılda gözetleme kulesi iken bugün 13 tane burç ve sur duvarlarından oluşan, bir kısmı höyük üzerinde bir kısmı ise kaya zemin üzerine oturmuş bir kaleden bahsediyoruz. Yapılan incelemelerde kalenin höyük kısmına oturan kısmından daha fazla hasar aldığını tespit ettik’’ dedi.

Kalenin kentte bulunan önemli bir kimlik yapısı olduğunu vurgulayan Gürsel, restorasyon çalışmalarının deprem sonrası akademisyenler tarafından oluşturulan bilim kurulunca alınan kararlar doğrultusunda başladığını belirtti.

2024 sonu ziyarete açılması planlanıyor

Kalenin daha güçlü ve sağlam bir şekilde 2024 yılı sonunda kapılarını tekrar ziyaretçilerine açacağını hatırlatan Gürsel sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Çok hızlı bir şekilde başlayan restorasyon çalışmalarımız kapsamında şu anda burçlardaki duvarların sökülerek tekrardan numaralandırılmış taşların kullanılması vasıtasıyla onarımlar devam etmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde temeli kayaya oturan kısımlarda sağlamlaştırmalar devam ederken höyük kısma oturan yumuşak kısımlarda ise en alttaki kaya tabakasıyla bağlantısını sağlayacak enjeksiyon işlemlerine başlanıldı. Dolayısıyla bundan sonra oluşabilecek olumsuz bir durumda kale en sağlam bir şekilde tepki verebilsin diye çalışmalar önemle sürdürülüyor.’’

(Kaynak: VOA TÜRKÇE)

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