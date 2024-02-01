Yazar Mario Levi son yolculuğuna uğurlandı

Mario Levi´nin cenaze töreni 1 Şubat saat 13.00´da Acıbadem Musevi Mezarlığı´nda düzenlendi.

Edebiyat dünyasında ünlü isimler, yerel yöneticiler, ailesi, sevenleri ve okurları mezarlıkta hazır bulundular.

“İstanbul Bir Masaldı”, “En Güzel Aşk Hikayemiz”, “Bir Şehre Gidememek”, “Lunapark Kapandı” ve “Size Pandispanya Yaptım” adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Levi, yazarlığın yanı sıra Fransızca öğretmenliği, gazetecilik, radyo programcılığı, reklam yazarlığı gibi işlerde çalıştı.

Şalom Gazetesinin tamamen Türkçe olarak yayına başladığı 1984 yılından itibaren gazetede yazmaya başlayan Levi ayrıca Cumhuriyet, Gösteri, Milliyet Sanat, Oksijen Gazetesi gibi birçok yayın organında yazarlık yaptı.

https://www.salom.com.tr/haber/130698/yazar-mario-levi-son-yolculuguna-ugurlandi