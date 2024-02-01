Tanrıça Anahit heykeli ilk kez Yerevan’da sergilenecek

Ermenistan Turizm Komitesi’nin açıklamasına göre, British Museum’da bulunan Tanrıça Anahit heykeli ilk kez olarak Eylül 2024’te Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da sergilenecek.

Sergi, Ermenistan Tarih Müzesi ile British Museum arasındaki anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek.

Bereket, şifa, bilgelik, su ve savaş tanrıçası Anahit, Ermeni tarihi, mitolojisi ve kültürünün önemli bir parçası.

British Museum’un internet sitesine göre, Anahit’in bronz heykelinin parçaları (baş ve el), 1872 yılında Türkiye’de Gümüşhane ile Erzincan arasındaki antik Satala (Satak) bölgesinde araziyi kazan bir çiftçi tarafından tesadüfen keşfedildi. Baş kısmı, İstanbul ve İtalya üzerinden satıcı Alessandro Castellani’ye ulaştı ve o da heykeli British Museum’a sattı.

Tarihçi Movses Khorenatsi’ye göre gelenek, bölgede Büyük Dikran döneminde bir tapınak vardı ve Antik Yunan filozofu ve biyografi yazarı Plutarkos’a göre söz konusu tapınak krallığın en zengin ve en görkemli yapısıydı.

Agos