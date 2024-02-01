Santa Maria saldırısından sonra St. Antuan Kilisesi’ne tehdit mektubu

İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne silahlı saldırıdan sonra dün yine Vatikan’a bağlı İstiklal Caddesi’nde bulunan St. Antuan Katolik Kilisesi’ne tehdit mektubu gönderildi.

Santa Maria Kilisesi’nde 28 Ocak’ta pazar ayinine kar maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı saldırganların IŞİD’li olduğunu değerlendirdiklerini söylemişti. Nitekim IŞİD de saldırıyı üstlenmişti.

Saldırganlar dahil 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Esenyurt’tan mektup

Sözcü’den İsmail Saymaz bugünkü köşesinde Santa Maria’dan sonra St. Antuan’ın hedef alındığını söyledi.

Buna göre İstanbul Esenyurt’tan Ş.D. adlı kişi tarafından gönderilen mektupta Kabe’nin ve Türk bayrağının karakalem çizimi var. Kilise avukatı Afşin Hatipoğlu, şikayetçi oldu.

https://www.politikyol.com/santa-maria-saldirisindan-sonra-st-antuan-kilisesine-tehdit-mektubu/