Santa Maria Kilisesi saldırısından 34 şüpheliye tutuklama talebi!

Sarıyer’de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi’ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 34 şüpheli tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul’da bulunan Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırıya yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 13’ü ‘terör örgütüne üye olma’, 21’i ise ‘terör örgütüne üye olma ve kasten öldürme’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kiliseye 28 Şubat’ta düzenlenen ve Tuncer Cihan’ın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından aynı gün gözaltına alınan 60 şüpheliden 26’sı geri gönderme merkezine aktarılırken 34’ü ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmişti.

Ne olmuştu?

İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Kiliseye gelen kar maskeli iki kişi tarafından ateş açıldı, ayine katılanlar arasında bulunan Tuncer Murat Cihan adlı kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki katil zanlısının yakalandığını duyururken, IŞİD saldırısı ihtimaline dikkat çekerek, “Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ’lı olduklarını değerlendiriyoruz” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırganlar ve bağlantılarıyla ilgili çok yönlü soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

51 kişi gözaltında

Saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanların sayıları 51’e yükseldi.

Şüphelilerden 23’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına da başlandığı öğrenildi.

Tuncer Cihan için cenaze töreni düzenlendi

İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’nde pazar ayini sırasında yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitiren Tuncer Cihan için Kağıthane Nurtepe Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cemevindeki törene İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de katıldı.

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