Ramazan Hoca’nın katili yakalandı: Zeytinburnu’ndan Cerrahpaşa 1,5 saat yürüyerek gitmiş

Diyarbakır Ulu Camii’ndeki dini konuşmalarıyla tanınan, “Ramazan Hoca” diye bilinen Ramazan Börçün’ün katil zanlısı yakalandı. Katil zanlısının, Börçün’ün Cerrahpaşa’da çay ocağına Zeytirburnu’ndan 1,5 saat yürüyerek giderek cinayeti işlediği tespit edilmişti. Börçün’ün Diyarbakır’daki cenazesinde ablası, çekim yapan gazetecilere, ” “Siz tuttunuz bu kameraları. Kardeşim öldürüldü sizin yüzünüzden. Allah sizi kahretsin. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz” diyerek tepki gösterdi.

Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen, Diyarbakır Ulu Camii’nin avlusunda yaptığı dini konuşmalarıyla tanınan Ramazan Börçün’ün cenazesi bu sabah İstanbul’dan Diyarbakır’a getirildi.

“Filozof Ramazan” lakaplı Börçün için Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Tabutun başında Kürtçe ağıtlar yakan Börçün’ün ablası, çekim yapan gazetecilere, “Siz tuttunuz bu kameraları. Kardeşim öldürüldü sizin yüzünüzden. Allah sizi kahretsin. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da öldürülen, "Filozof Ramazan" lakaplı Ramazan Börçün için Diyarbakır Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



Cenazede ablası, çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi:



💬“Tuttunuz bu kameraları, kardeşim öldürüldü sizin yüzünüzden”



https://t.co/yXyS6AhX06 pic.twitter.com/A281CrJO12 — serbestiyet (@serbestiyetweb) February 1, 2024

Katil, Zeytinburnu’ndan 1,5 saat yürüyerek gitmiş

Cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İncelenen güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu’ndan Fatih’e 1,5 saat yürüyerek gelip, Börçün’ü öldürdüğü belirlendi.

Sohbet videoları sosyal medyada dolaşıma giren Börçün, 8 aydır İstanbul’da yaşıyordu. Börçün’ün cansız bedeni, dün (31 Ocak) Cerrahpaşa’da kendisine ait çay ocağında bulunmuştu. Börçün, son dönem yayınlanan bazı videolarda tehditler aldığından bahsetmişti.

Saldırgan yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından saldırganın yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

“Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.”

https://serbestiyet.com/haberler/ramazan-hocaya-veda-ablasindan-gazetecilere-tuttunuz-bu-kameralari-kardesim-olduruldu-sizin-yuzunuzden-156188/