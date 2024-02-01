Paris’teki Picasso Müzesi’nde meşhur Ermeni sanatçı Yervand Koçar’ın resmi sergilenmektedir

“Léonce Rosenberg’ın Dairesinde: De Chirico, Ernst, Léger, Picabia…” adlı sergi, kubizmin ve soyut sanatın büyük savunucusu, 1920’lerin ve 30’ların modern sanat koleksiyoncusu ve hamisi olan Léonce Rosenberg’in dairesinin dekorasyonuna adanmıştır. Sergi, Paris’teki Picasso Müzesi’nde açıldı ve meşhur Ermeni sanatçı Yervand Koçar’ın 1934 tarihli resmi de burada sergileniyor.

O dönemin sanatsal avangard liderlerinden biri olan Rosenberg, Paris’teki evini sevdiği sanatçıların onuruna yeniden düzenledi. Karısı ve kızlarıyla yaşadığı bu dairede, her odasını bir sanatçının eserleriyle dekore etti. Toplamda, 12 ressam ve heykeltıraş onurlandırıldı, eserleri yatak odalarında, oturma odalarında, yemek odalarında sergilendi… Bu eserleri mobilyalarla birleştirerek, Leons Rosenberg, türler arasında sıra dışı bir karışım yarattı.

Yervand Koçar da seçilen sanatçılar arasındaydı. 1934 tarihli bir manzara tablosu, şu anda Paris’teki Centre Pompidou koleksiyonunda bulunan Koçar’ın eserleri arasında bu sergiye dahil edilmiştir.

Sergi, 2024 yılında 30 Ocak’tan 19 Mayıs’a kadar açıktır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/01/Paris-Picasso-Müzesi-Ermeni-sanatçı/267229