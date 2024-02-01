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Kilise saldırısıyla ilgili sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan Adliyesi’ne getirildi

2024-02-01

Sarıyer’de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi’ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 34’ü Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.  Şüpheliler daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.

Gülşah KAHVECİ- Özgür EREN- Yunus Emre YALÇIN / İSTANBUL, (DHA)

Sarıyer’de pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti.

Kilise saldırısıyla ilgili sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan Adliyesine getirildi

Saldırının ardından yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 60 kişi gözaltına alındı.

Kilise saldırısıyla ilgili sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan Adliyesine getirildi

Şüphelilerden 26’sı sınır dışı edilerek, geri gönderme merkezine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli ise bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Kilise saldırısıyla ilgili sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan Adliyesine getirildi

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Kilise saldırısıyla ilgili sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan Adliyesine getirildi

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE GETİRİLDİ

34 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı’na yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi. Şüphelilerin ilerleyen dakikalarda savcılık ifadelerine başlanması bekleniyor.

Kilise saldırısıyla ilgili sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan Adliyesine getirildi
Kilise saldırısıyla ilgili sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan Adliyesine getirildi
Kilise saldırısıyla ilgili sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan Adliyesine getirildi
Kilise saldırısıyla ilgili sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan Adliyesine getirildi
Kilise saldırısıyla ilgili sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan Adliyesine getirildi
Kilise saldırısıyla ilgili sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan Adliyesine getirildi

https://www.dha.com.tr/gundem/kilise-saldirisiyla-ilgili-saglik-kontrolunden-gecirilen-supheliler-caglayan-adliyesine-getirildi-2383490

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