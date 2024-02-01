Kilise saldırısında detaylar ortaya çıkıyor! Kaçış planını 5 kişi yapmış

Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne düzenledikleri saldırıda 1 kişiyi öldüren DEAŞ’lı iki teröristin olay sırasında giydiği kıyafetler çöp konteynerinde, kaçtıkları otomobil ise otluk alanda bulundu. Saldırı için keşif yapan teröristlerin kaçışını ise 5 kişinin planladığı ortaya çıktı.

İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne geçen pazar ayini sırasında giden DEAŞ üyesi, Tacik A.K. ve Rus uyruklu D.T., kiliseyi görmek için hemen arkalarından içeri giren Tuncer Cihan’ı (52) öldürmüştü. Ateş açan A.K.’nin tabancası tutukluk yapınca iki saldırgan kaçmış böylece daha fazla can kaybı ya da yaralanma olmamıştı. Aynı gün Başakşehir’de yakalanan iki saldırganın olay öncesi ayrı ayrı kilise ve çevresinde gidip keşif yaptıkları belirlendi. 5 farklı zanlının da olaydan bir gün önce, bölgeyi ve güvenlik kameralarını inceleyip kaçış planı yaptığı anlaşıldı.

UYUYAN DEAŞ HÜCRESİ

Daha önce silahları ormanda bulunan saldırganların giydiği kamuflaj kıyafetler de Sarıyer’de bir çöp konteynerinde bulundu. Saldırganların Emniyet’te çekilen görüntüleri paylaşılırken D.T.’nin olaydan sonra eşkalini değiştirmek için saçını ve sakalını kestiği belirlendi. DEAŞ’ın ‘uyuyan hücre’sini oluşturan zanlıların Bahçelievler’de sushi restoranında servis elemanı olarak kayıt dışı şekilde çalıştıkları ortaya çıktı. Saldırıda kullandıkları Polonya plakalı otomobil ise Beylikdüzü’nde otluk bir alanda terk edilmiş olarak bulundu. Gözaltındaki 28 zanlı bugün adliyeye sevk edilecek. DHA

https://www.posta.com.tr/gundem/kilise-saldirisinda-detaylar-ortaya-cikiyor-kacis-planini-5-kisi-yapmis-2692803