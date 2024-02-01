İTİMAT BÜRO ile ilgili

Patrik Hazretleri Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Sayın Bedros Şirinoğlu’na İTİMAT BÜRO ile ilgili talimatlarda bulundu.

Cemaatimizin özellikle cenazelerde toplanan bağışları ilgili kurumlara ulaştırma görevini üstlenmiş İTİMAT BÜRO, özel bir ticari şirket olup yüzde on komisyon karşılığında iş görmektedir. Merhum Şınorhk Badriark zamanında oluşturulan bu sistem, sayın Aram Srpazanın genel vekilliği döneminde 2016 yılında Narod Mürzoğlu’na (Peder Şirvan Kahana Mürzoğlu’nun eşi) verilmiş olup bugüne kadar büyük sorunlar olmadan işlemektedir. Vakıf yönetimlerinin değiştiği bu dönemde olsun bazı vakıf yönetimlerinden, olsun İtimat Büro yetkililerinden sistemin tanıtılması, yeniden gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden yapılandırılmasıyla ilgili talepler oluşmuştur.

Sivil vakıflarımızın yararlandığı ve kullandığı bu sistemin ERVAB Mali Komisyonu tarafından incelenmesi, İtimat Büro yetkililerinin vakıf yönetimlerine bir ERVAB genel toplantısında bilgi vermesi sistemin daha verimli olması açısından Patrik Hazretleri tarafından önemli görülmektedir.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad