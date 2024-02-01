İran Milli Kütüphanesinde Ermenice köşesi açılacak ve 5 Ermenice el yazması incelenecek

İran Milli Kütüphanesi ve Arşivleri’nde Ermenice köşesi açılacak ve 5 Ermenice el yazması incelenecek.

Ermenistan Antik El Yazmaları Müzesi Matenadaran’dan yapılan açıklamaya göre 45 cilt Farsça el yazması Matenadaran’a verildi.

Hatırlanacağı üzere 26-31 Ocak tarihlerinde Matenadaran Müdürü Ara Khzmalyan başkanlığındaki heyet İran’ın İsfahan, Ğom ve Tahran kentlerinde ruhani ve el yazması merkezleri, arşiv müzeleri başkanları ve Ermeni cemaatinin temsilcileriyle toplantılar yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/01/İran-Milli-Kütüphanesi-Ermenice-el-yazmaları/267205