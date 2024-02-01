Hatay Valiliği 6 Şubat Anma programı

Hatay Valiliği tarafından, 6 Şubat’ta meydana gelen depremin yıl dönümünde kaybettiğimiz vatandaşlar için özel bir anma programı düzenleniyor. Program kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek ve toplumun dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapılacak.

“Zor Zamanlarda Kardeşlik Hukuku” Konulu Konferans

6 Şubat öncesinde başlayacak olan anma programı, 5 Şubat’ta saat 14:30’da MKÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek “Zor Zamanlarda Kardeşlik Hukuku” konulu konferansla başlayacak. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İŞLİYEN’in katılımıyla düzenlenecek konferans, depremin oluşturduğu zorlu durumlar karşısında toplumun birlik ve beraberlik içinde olması üzerine odaklanacak.

Huzurevleri ve Çocuk Evleri Ziyaretleri, Sessiz Yürüyüş ve Köprübaşı Anma Programı

Program, ardından huzurevleri ve çocuk evleri ziyaretleri ile devam edecek. Depremlerde ampute kalan vatandaşların ziyaret edilmesi ve kayıplarını yaşayan ailelere yapılacak hane ziyaretleri, toplumun dayanışma ruhunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, 6 Şubat sabahı Vali Ürgen Parkı’nda gerçekleştirilecek sessiz yürüyüş, kaybedilen canları anma ve saygı duruşu için düzenlenecek.

Köprübaşı Anma Programı Detayları

6 Şubat günü saat 04:17’de Köprübaşı’nda düzenlenecek anma programında, saygı duruşu, devlet büyüklerinin konuşmaları ve dini liderlerin dualarının okunması yer alacak. Programın en duygusal anlarından biri, kaybedilen canların anısına Asi Nehri’ne temsili karanfil bırakılacak olan etkinlik olacak.

Diğer Programlar ve Etkinlikler

Anma programı, sabah namazının kılınması, Hatim duasının okunması, 6 Şubat tarihinde doğan bebeğin ziyaret edilmesi, mezarlık ziyaretleri, cami açılış töreni, kilise açılış töreni, “Bana Umudu Anlat” yarışması ödül töreni, ağıt programı ve Miraç Kandili özel programı gibi çeşitli etkinlikleri içeriyor.

Hatay’ın Tarihi ve Değerleri Anısı Paneli

Programın son günü, 7 Şubat’ta MKÜ Üniversitesi’nde düzenlenecek “Hatay’ın Tarihi ve Değerleri Anısı” paneli ile tamamlanacak. Panel, Hatay’ın zengin tarihini ve kültürel değerlerini vurgulayarak, toplumun bir araya gelmesine ve ortak geçmişe olan bağlılığın pekişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. – Yusuf Cemil Karaçay-

https://antakyagazetesi.com/hatay-valiligi-6-subat-anma-programi/