Gebze’deki P&G fabrikasının çalışanları İsrail’i protesto etmek için rehin alındı

Demirören Haber Ajansı’na göre bugün saat 15:00 sularında kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan P&G firmasına ait fabrika ana binası basılıp, içerideki işçiler rehin alındı. Şüphelinin 7 fabrika çalışanını rehin aldığı iddia edilirken, içeriden paylaşılan fotoğraf ile eylemin amacının İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarını protesto etmek olduğu tahmin ediliyor. Fabrikadan paylaşılan fotoğrafta yüzünü poşuyla kapatan şüphelinin üzerinde bomba düzeneğini andıran bir düzenek olduğu ve elinde tabanca ile poz verdiği görüldü. Fotoğrafta şüphelinin duvara sprey boyalarla da ‘Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm” yazdığı ve Türk bayrağı ile Filistin bayrağı çizdiği de görüldü.

Rehin tutulmanın 5. saatinde şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.

Neden P&G fabrikası?

Pek çok yabancı marka savaşın başlamasıyla beraber İsrail’e destek verme iddiası ile boykot markası olarak ilan edildi. Amerikan şirketi olan P&G de tüm markalarıyla beraber bu listelerde yer aldı. Yapılan listeler günlerce medyada ve sosyal medyada paylaşıldı.

P&G’nin CFO’su Andre Schulten de 17 Ekim’de verdiği röportajda hem 7 Ekim’de gerçekleştirilen terör saldırısının hem de sonrasında başlayan savaşın bir insanlık trajedisi olduğunu söylemiş ve daha fazla yorum yapmaktan kaçınmıştı. Listelerde yer alan markaların pek çoğu her ne kadar İsrail’e direkt veya dolaylı olarak destek vermediğini açıkladıysa da Türkiye’nin bir kesimi içerisinde repütasyonlarını koruyamadılar. İnternette rahatça erişilebilen bu boykot listelere herkes istediği markayı da rahatça ekleyebiliyor. Örneğin antiisrail.com isimli sitede herkesin marka eklemesine izin veriliyor. Listede Coca-Cola, Unilever ve P&G gibi İsrail ile bağlantısı bulunmayan firmaların markalarına yer veriliyor. Youtube, Apple, Yemeksepeti, McDonald’s, Victoria’s Secret, Tikveşli, Starbucks, Samsung, L’Oreal gibi markaların yanında, Türkiyeli Yahudilere ait bazı şirketlerin de ismi yer alıyor. Bu çok kapsamlı listede İsrail markası bulmak ise neredeyse imkansız olduğu gibi listedeki tüm markaları boykot etmeniz durumunda herhangi bir şey almanız da neredeyse imkansız.

antiisrail.com’un boykot listesinden bir kesit.

https://www.avlaremoz.com/2024/02/01/gebzedeki-pg-fabrikasinin-calisanlari-israili-protesto-etmek-icin-rehin-alindi/