Ermenistan’a ‘barış’ yanıtı: Anayasayı değiştirdiğinde imzalanacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışın fiilen tesis edildiğini, iki ülke sınırındaki durumun birkaç aydır barışçıl olduğunu söyledi.

Aliyev, “Azerbaycan ve Ermenistan arasında fiilen barış sağlanmıştır ve iki ülke sınırında birkaç aydır barışçıl bir durum hüküm sürmektedir. Ancak bu sürecin mantıklı bir şekilde tamamlanması için bir barış anlaşmasının imzalanması ve Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik toprak iddialarına son verilmesi gerekmektedir” dedi.

Aliyev, “Bakü ve Erivan arasında barışın, ancak Ermenistan Anayasası ve diğer yasal belgelerde değişiklik yapıldıktan sonra sağlanabileceğini” kaydetti.

Cumhuriyet Gazetesi