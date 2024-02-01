Ermenistan vatandaşları için Birleşik Arap Emirlikleri’ne giriş için artık vize gerekmiyor

1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Ermenistan vatandaşları, Birleşik Arap Emirlikleri’ne vize almadan giriş yapabilirler.

İki ülke arasındaki ikili anlaşma sayesinde turistler, giriş vizesi olmadan Birleşik Arap Emirlikleri’nde 90 gün (180 gün içinde) kadar kalabilirler.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları için giriş vize gereksinimini karşılıklı olarak kaldırmayı öngören protokolün, 1 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Bugünden itibaren Ermenistan vatandaşları, Birleşik Arap Emirlikleri’ne giriş, çıkış ve transit yapmak için giriş vizesi veya ücreti ödemeden serbestçe seyahat edebilirler. Ermenistan vatandaşının pasaportu, Birleşik Arap Emirlikleri’ne varış tarihinden itibaren en az 6 ay süreyle geçerli olmalıdır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/01/Ermenistan-Birleşik-Arap-Emirlikleri-vize/267276