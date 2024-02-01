Ermenistan, Putin hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne resmen katıldı

Ermenistan, bugün (1 Şubat) resmi olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) katıldı. Ermenistan’ın bu kararını geleneksel müttefiki Rusya ise “dostça olmayan bir hareket” olarak nitelendirdi.

Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) resmi olarak katıldı. Ermenistan’ın uluslarası hukuk temsilcisi Yeghise Kirakosyan AFP’ye verdiği demeçte, “UCM Roma Statüsü, 1 Şubat’ta Emrenistan’da resmi olarak yürürlüğe girmiştir.” dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Yerevan hükümeti artık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, Ermenistan’a ayak basması halinde tutuklamakla yükümlü.

Kremlin hükümeti sözcüsü Dimitri Peskov, Ermenistan’ın bu kararını“dostça olmayan bir hareket” olarak tanımladı. Batılı ülkeler ise bu kararı Rusya’nın arka bahçesi olarak tanımlanan yerlerde de mahkemenin yetkisini genişletmesi açısından destekledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Dünya, otokratik Kremlin hükümeti için daralıyor.” yorumunda bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise ülkesinin yalnızca komşusu Azerbaycan’ın işlediği savaş suçlarına odaklanacağı ve bu kararın Moskova hükümetini hedef almadığı konusunda Rusya’yı ikna etmeye çalıştı. Uzmanların yorumuna göre Ermenistan’ın bu kararı, Rusya’nın Azerbaycan saldırganlığına karşı tepkisiz kalmasından kaynaklanıyor.

Ne olmuştu?

Azerbaycan ordusu, Eylül’de Rusya barış güçlerinin konuşlandığı Dağlık Karabağ bölgesinde operasyon düzenlemişti. Operasyonun başlamasından yaklaşık 24 saat sonra ayrılıkçı Ermeni güçleri Rusya’nın ateşkes şartlarını kabul ederek teslim olmuştu.

Paşinyan ise hükümetinin ateşkes anlaşması metninde payı olmadığını söylemişti.

Dağlık Karabağ, uluslararası toplum tarafından Azerbaycan toprağı olarak görülüyor. Ermenistan, 1992’de Dağlık Karabağ ile birlikte Azerbaycan topraklarından yedi bölgeyi işgal etmişti. Azerbaycan ise yaklaşık dört yıl önce Dağlık Karabağ ve etrafındaki bazı bölgeleri yeniden ele geçirmişti.

Kaynak: Guardian

https://medyascope.tv/2024/02/01/ermenistan-putin-hakkinda-yakalama-karari-cikaran-uluslararasi-ceza-mahkemesine-resmen-katildi/