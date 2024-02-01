Depremde Vefat Edenler, Felaketin Yıldönümü Yaklaşırken Özel Ayinlerle Anılıyor

Kahramanmaraş merkezli olan ancak Hatay’da oldukça büyük yıkıma sebep olan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden cemaat üyeleri, felaketin birinci yılının yaklaşmasıyla birlikte, aileleri ve cemaat üyeleri tarafından birer-birer anılmaya başlandı. İskenderun’da gerçekleştirilen Pazar Ayinlerinde de deprem felaketinde hayatını kaybeden Hristiyanlar için dualar ediliyor ve anma törenleri gerçekleştiriliyor.

6 Şubat’ta yaşanan felaketin yıldönümü yaklaştı, ancak acısı ve bıraktığı büyük yara hâlâ taptaze durumda. Felaketin yıldönümü yaklaşırken, depremde hayatını kaybeden canlar için de kiliselerde anma ayinleri yapılıyor.

Deprem sonrasında ayakta kalan kiliselerden İskenderun Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi’nde gerçekleştirilen Pazar Ayinlerinde depremde vefat edenlerin anma merasimleri de gerçekleştiriliyor. En çok kayıp verilen Antakya başta olmak üzere, İskenderun ve Samandağ’da hayatını kaybeden Hristiyan vatandaşlar Pazar Ayinlerinde birer-birer anılıyor ve dualarla yâd ediliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu kalabalık bir topluluğun önünde gerçekleştirilen anma ayinini, İskenderun Ortodoks Kilisesi Pederleri Dimitri Yıldırım ve Yusuf Nicholas Papasoplu ile Antakya Ortodoks Kilisesi pederlerinden Dimitri Doğum birlikte yönettiler.

Ayinin vaazında konuşan Peder Yıldırım, yaşanan felaketin acısının sürdüğünü ve bu felakette kaybettiğimiz canların da teker-teker anıldığını kaydetti. Ölenlerin ruhuna dua eden pederler cenaze sahibi tüm aile fertleri ile cemaat üyelerine başsağlığı temennisinde bulunurken, vefat edenlere de rahmet ve cennet kapılarının açılması dileğinde bulundular.

Anma Ayinleri sırasında, depremde vefat eden cemaat üyelerinin adına dualar okunuyor ve mumlar yakılıyor. Vefat edenlerin ruhuna aileleri tarafından okunmuş ekmek (Kıddes) ile gelenekler doğrultusunda bazı ikramlarda bulunuluyor.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/depremde-vefat-edenler-felaketin-yildonumu-yaklasirken-ozel-ayinlerle-aniliyor/