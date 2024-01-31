ÖZEL | İstanbul’daki kilise saldırısının perde arkası! Abdullah Ağar, “Çok ilginç şeyler var” diyerek açıkladı, Şahintepe Mahallesi detayı…

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Devrim Karadağ

İstanbul’daki kilise saldırısıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, iki DEAŞ‘lının Başakşehir’de yakalanması ise Şahintepe Mahallesi’ni akıllara getirdi. Saldırıda hedefin Polonya İstanbul Başkonsolosu olup olmadığı araştırılırken, Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, söz konusu saldırının zamanlaması ve perde arkasıyla ilgili Mynet’e özel açıklamalarda bulundu. Çok ilginç detayların olduğunu belirten Ağar, “Son derece önemli bir süreç bizi bekliyor” diye konuştu.

MYNET ÖZEL – İstanbul’daki Sarıyer Santa Maria Kilisesi’nde 28 Ocak’ta düzenlenen terör saldırısı geniş yankı uyandırdı. DEAŞ’lı iki teröristin düzenlediği silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan isimli bir Türk vatandaşı hayatını kaybederken, saldırının görüntüleri dehşete düşürmüştü. İki teröristin kapısını açarak içeriye aldığı Cihan’ı öldürdüğü sonrasında ise silahlarının tutukluk yaptığı ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı iki terörist 12 saat geçmeden düzenlenen operasyonla yakalandı.

POLONYA BAŞKONSOLOSU DA KİLİSEDEYDİ

Söz konusu saldırı tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, ortaya çıkan detaylar ise dikkat çekti. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Polonya plakalı bir aracı kullanması ve saldırının düzenlendiği sırada kilisede Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının da olması gündem oldu.

ŞAHİNTEPE MAHALLESİ DETAYI

Kilise saldırganlarının Başakşehir’de yakalanmış olması ise başka bir detayı akıllara getirdi. Geçtiğimiz yıllarda sık sık terör operasyonlarıyla gündeme gelen aynı bölgedeki Şahintepe Mahallesi’nde yeni bir hareketlilik mi olduğu sorusu gündem oldu.

Peki kilise saldırısında hedef Polonya İstanbul Başkonsolosu muydu? Saldırının mesajı ve zamanlamasının önemi ne? Şahintepe Mahallesi tesadüf mü?

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, saldırının perde arkasını Mynet.com’a anlattı, perde arkasında yaşananlara dikkat çekti.

HEDEF BAŞKONSOLOS MUYDU?

“Bir başkonsolosun bulunduğu yere bir saldırı düzenlenmesi son derece önemli. Ancak başkonsolosun bilinçli bir şekilde hedef alınıp alınmadığını henüz bilmiyoruz. Bu bir rastlantı da olabilir. Bilinçli bir kasıt da olabilir.” diyen Ağar, diğer ayrıntılara ve saldırının zamanlamasına dikkat çekti.

“TÜRKİYE’NİN HASSASİYETİNİ KURCALAYAN BİR BOYUTU DA VAR”

“İşin ilginç detayları var. Bir; İtalya Kilisesi. Bu da başka bir mesaj olabilir. Çünkü İtalya Başbakanı’nın Türkiye ziyareti de söz konusuydu geçtiğimiz günlerde. Bir de Türkiye’nin IŞID’le ilgili hassasiyetini kurcalayan bir boyutu var.” ifadelerini kullanan Ağar, 7 Ekim saldırılarını işaret etti.

“TERÖR ÖRGÜTLERİNE BU FIRSATLARI SUNABİLİYOR”

Şahintepe Mahallesi detayıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ağar, “Bu tür yapılar dikkat çekmeden faaliyetlerini sürdürebilecekleri sosyolojik alanları ararlar. Bu açıdan terör örgütlerinin bir şekilde kendilerini gizleyebilecek ortamlara ihtiyaçları var. Bu tarz alanlar terör örgütlerine bu fırsatları sunabiliyor.” diye konuştu.

SALDIRININ ZAMANLAMASINA DİKKAT ÇEKTİ

“Özellikle 7 Ekim saldırısından sonra aktifleşen IŞID, Türkiye’de de eylem yapmaya çalıştı. Sinagoglar, kiliselere ve hatta Irak Büyükelçiliği’ni hedef almaya çalıştı ama istihbarat birimleri bunu engelledi. Ortadoğu’da çok ilginç pozisyonlar gelişirken böyle bir saldırı oldu.

RAPORLARA YANSIDI ‘YALNIZ KURT’ SALDIRILARI ARATABİLİR

7 Ekim saldırısından sonra dünya genelinde DEAŞ’ın bu durumu istismar edeceğine dair endişe var. Hatta istihbarat servislerinin ‘Yalnız Kurt’ denilen hücrelerin eylem yapabileceğine dair raporları mevcut.

NEDEN EL-BADİYE’DEKİ DEAŞ VARLIĞI DEVAM EDİYOR?

Daha önemli bir boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Suriye’de DEAŞ çok aktifleşti. Peki neden DEAŞ’a dokunulmuyor? Konvansiyonel bir alanda varlığını devam ettiriyor. Tam olarak yerini de söyleyeyim el- Badiye’de, Palmira’da. Orta Çöl’de yani. Oradaki DEAŞ varlığı bilindiği halde neden ABD’si Rusya’sı mücadele etmedi? Yani alanı kaybetmedi DEAŞ oradaki.

2024’ÜN İLK 10 GÜNÜNDEKİ DEAŞ SALDIRILARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Hatta öyle ki 2024 yılın ilk 10 gününde DEAŞ bu bölgelerde 35 saldırı düzenledi. Yani Suriye’nin 7 ilinde eylem yaptılar, 10 günde. Aynı süre zarfında dünya çağındaki eylem sayısı ise 100’ü geçmiş durumda. Bunlar çok önemli veriler.

“BU DEĞİŞİKLİK BİZİ ÇOK İLGİLENDİRİYOR”

Çok ilginç bir şey var. 7 Ekim saldırısından sonra pozisyonlarında ve bakış açılarında bir değişiklik söz konusu. Bu bakış açılarındaki değişiklik bizi çok ilgilendiriyor.

7 Ekim’den önce İran ve Rusya, İsrail ve ABD’yi Irak ve özellikle Suriye’den çıkartmak istiyordu. İsrail ve ABD de İran’ı Suriye’den çıkartmak istiyordu. 7 Ekim bu kavgayı çok kızıştırdı.

“SON DERECE ÖNEMLİ BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR”

7 Ekim’den sonra ABD askerleri de ciddi saldırılarla karşılaştı. Durum başka bir forma evrilmiş durumda. Şimdi bu formda mezhep fitnesi nasıl bir rol alacak bu çok önemli. DEAŞ burada nasıl bir rol üstlenecek? Bu Türkiye’nin terörle mücadelesini YPG-PKK terör örgütüyle mücadelesini nasıl etkileyecek? Ve bu olaylar Türkiye-ABD ilişkilerinin yeniden geliştirildiği bir evrede gerçekleşiyor. Burada son derece önemli bir süreç bizi bekliyor.

https://www.mynet.com/galeri/ozel-istanbul-daki-kilise-saldirisinin-perde-arkasi-abdullah-agar-cok-ilginc-seyler-var-diyerek-acikladi-sahintepe-mahallesi-detay-110107173318/7