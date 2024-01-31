Kilise saldırganları yakalandı. Yakalanmamak için sakallarını kesmiş.

Sarıyer‘deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin emniyetteki görüntüleri paylaşıldı. Saldırıyı gerçekleştiren T.D.’nin olaydan sonra eşkal değişikliği için sakallarını kestiği öğrenildi.

İstanbul Sarıyer‘deki Santa Maria Kilisesi‘ne Pazar günü sabah ayini sırasında silahlı saldırı düzenleyen iki saldırganın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çekilen fotoğrafları paylaşıldı. Öte yandan kilisesaldırganlarının kaçarken çöp konteynerine attıkları kıyafetleri bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren T.D.’nin olaydan sonra eşkal değişikliği için sakallarını kestiği öğrenildi.

Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırganın ateş açması sonucu 52 yaşındaki Tuncer Cihan adlı kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kanlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. isimli 2 şüphelinin de aralarında olduğu 51 şüpheli yakalanmıştı.

2 şüphelinin görüntüleri paylaşıldı

Zincirleme operasyonlarda 30’u aşkın adrese yapılan baskınlarda yakalanan şüphelilerin polisteki sorgusu sürerken, Rus ve Tacikistan kökenli 2 şüphelinin emniyetteki fotoğrafları paylaşıldı.

YAKALANMAMAK İÇİN SAKALLARINI KESMİŞ

Saldırganların olayda kullandığı silahlar, Kemerburgaz kent ormanında bulunurken kullandıkları Polonya plakalı araç ise Beylikdüzü’nde plakaları sökülerek terk edilmiş halde bulundu. Olaydan sonra silahlarını Kemerburgaz’da atan saldırganların, araçla Beylikdüzü’ne kaçtıkları, aracın plakasını söküp bir sokakta bıraktıkları öğrenildi.

Daha sonra Güvercintepe’de saklandıkları adrese minibüsle giden 2 saldırgandan Rus uyruklu D.T.’nin tanınmamak için yanında taşıdığı tıraş makinesiyle sakalını kestiği fakat bu sakalları çöpe atamadan polis ekiplerince yakalandığı ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilerin saldırıdan önceki dönemleriyle ilgili yapılan araştırmalarda ise şüphelilerin Bahçelievler’de bir Çin restoranında suşi ustası olarak çalıştıkları öğrenildi.

https://www.posta.com.tr/gundem/kilise-saldirganlari-yakalandi-yakalanmamak-icin-sakallarini-kesmis-2692682