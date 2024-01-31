Kilise saldırganları garson olarak çalışmış

Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ne düzenledikleri saldırıda bir kişiyi öldüren iki teröristin Bahçelievler’de bulunan bir sushi restoranında garson olarak çalıştıkları öğrenildi.

İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’ndeki Pazar ayinine silahlı saldırı düzenlendi. Kar maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalanırken saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi, 51 kişi gözaltına alındış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı terör örgütü IŞİD’in yaptığını değerlendirdiklerini duyurdu.

Soruşturma çerçevesinde yakalanan IŞİD’li terörist de dahil hücrede yer alan 28 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor.

OTOMOBİL BULUNDU

Öte yandan, teröristlerin olay yerine giderken kullandıkları ‘kayıp’ otomobille ilgili yeni gelişme yaşandı. 2022 yılında ülkeye giriş yaptığı saptanan ve yaklaşık bir yıldır PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarında trafik izi düşmeyen Polonya plakalı Hundai marka otomobil, Beylikdüzü’nde otluk bir alanda ağaç altında terk edilmiş halde bulundu.

GARSON OLARAK ÇALIŞMIŞLAR

Eylemin perde arkasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, zanlıların Türkiye’deki bağlantıları, kimlerle irtibat kurdukları, saldırıda kullandıkları silahları ve mermileri nereden temin ettikleri mercek altına alındı. Kanlı saldırıya ilişkin soruşturmada öne çıkan ayrıntılar arasında, yurda giriş tarihleri ve “uyuyan hücre” olarak faaliyet gösterdikleri dönemdeki yaşamsal faaliyetleri yer alıyor. Hücre üyeleri hakkındaki çarpıcı detaylara göre faillerin Bahçelievler ilçesinde hizmet veren bir sushi restoranında çalıştıkları ortaya çıktı. Bir süreden beri söz konusu restoranda ‘garson’ olarak çalıştıkları öğrenilen şahısların, maddi giderlerini kayıt dışı çalıştıkları bu işyerinden aldıkları maaşla karşıladıkları anlaşıldı.

KEŞİF YAPMIŞLAR

Saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, olayın meydana geldiği Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi çevresinde keşif faaliyetine rastladı. İki terörist ile onlara yardım ve yataklık eden hücredeki diğer kişilerin görev dağılımında kilise çevresinde keşif ve gözetleme faaliyetinde bulundukları anlaşıldı. Saldırganların söz konusu bölgeye keşif için fraklı günlerde ayrı ayrı gittikleri, bunlara öncülük eden 5 şüphelinin ise olay gününden bir gün önce kamera ve kaçış planı için çalıştıkları öğrenildi.

https://tele1.com.tr/kilise-saldirganlari-garson-olarak-calismis-1000196/