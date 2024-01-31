İstanbul’da kilise cinayeti!

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Kenan Biliz

Tanımadığın bir yüzü sabah gördüğünde umursamazsın, öğlen ayni kişiyle karşılaşırsan tesadüf dersin, akşam yine karşına çıkarsa ciddiye almalısın. İstanbul’da Santa Maria Kilisesi cinayeti oldukça kötü kokular barındırıyor.

İstanbul’daki kilise saldırısının zanlılarından biri Tacikistan vatandaşı. Fatih Camii imamına bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin eşi Tacikistanlı. İran’da Kirman saldırısını düzenleyenler Tacikistanlı. Bir merkezden harekete geçirilen geçmişte kaydı olmayan bir grup ile karşı karşıyayız.

MİT’in 29 Aralık MOSSAD operasyonunda yakalananlar Irak, Suriye ve Fas uyrukluydu. Bu ülkelerden gelenler tespit edilebilirken Tacikistan kökenliler yakalanamadan süzgeçten kaçabiliyor. Bunları piyasaya sürmek üzere özel olarak zulada bekletmişler.

DEAŞ’ın ABD tarafından kurulduğu istihbarat savaşı sonucu İngiliz BBC’ye servis edilen DEAŞ’lı terörist grubun ABD tarafından otobüslerle taşınma görüntüleri dünya ile paylaşılınca net olarak anlaşıldı. Trump, DEAŞ’ın ABD yapımı olduğunu itiraf etti.

ABD’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde Asya’da tohumlarını ektiği, yeşerttiği “Yeşil Kuşak” çok önemli. Pakistan, Afganistan, Türkiye, Kafkaslar ve Türkistan coğrafyasında “Yeşil Kuşak”a dair net tesbitler yapılmalıdır. Pentagon = “Yeşil Kuşak Teorisi” dikkate alınmalıdır.



Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi

Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalandı. Türk Emniyeti 12 saat içerisinde failleri yakaladı. Bu bir rekordur.

İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne gelen maskeli iki kişi silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybederken, katil zanlıları yakalandı. Bakan Ali Yerlikaya, zanlıların yakalanmasının ardından olayla ilgili son bilgileri paylaşarak, “30 ayrı yere baskın düzenledi, 47 şüpheli gözaltına alındı. 2 zanlı yakalandı. İkisi de yabancı uyruklu. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı. DEAŞ’lı olduklarını değerlendiriyoruz” dedi.

Olayın 12 saat geçmeden aydınlatılmış olması Türk Emniyeti ve İstihbaratın yetkinliğinin kanıtıdır. Bakan Yerlikaya, olayla ilgili karanlık noktaların aydınlatacağını açıkladı. İstanbul farklı dinler, mezheplere asırlardır ev sahipliği yapmaktadır. Bakan Yerlikaya, “Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere, uluslararası suç odaklarına asla ama asla göz açtırmayacağız. Hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.

Destabilizasyon yani İstikrarsızlaştırma

Eski İstihbaratçı ve akademisyen Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, “İran’ın taşeron aktörleri (proxy) üzerinde Orta Doğu’daki faaliyetlerine devam ediyor. Ürdün’deki ABD askerlerine yönelik son saldırıyı da böyle okuyalım. Yalnız Pakistan’a yönelik son füze saldırılarını İran bizzat yapmıştı ve bunları üstlenmişti.

Azerbaycan’da İsrail istihbaratının etkin olduğu iddia ediliyor. İran, Pakistan’a yaptığı gibi bu şekilde İsrail hedefi olarak tanımladığı bir yere, yani Azerbaycan’a benzer bir füze saldırısı veya proxy aktör saldırısı yaparsa ne olur? Dış siyasetimizi çok dikkatli sürdürmeliyiz. Azerbaycan güvenlik ve istihbarat yapısı da Türkiye ile uyumlu bir şekilde, bu dönemde çok dikkatli olmalı.

Bu İsrail-Hamas çatışması sürdüğü sürece, Orta Doğu’da sürekli gerginlik devam edecek ve tüm küresel sistemi etkileyecektir”.

https://www.gazetepusula.net/yazarlar/kenan-biliz/istanbul-da-kilise-cinayeti/1093/